Бибулатов победил Лаусу в первом для себя бое UFC

Судьи отдали победу Бибулатову единогласным решением.



Этот поединок стал дебютным для россиянина в промоушене UFC, его общий рекорд составляет 14−0. Общая статистика Лаусы — 8−3.



Бибулатов ранее выступал в промоушенах ACB и «Ахмат», а в октябре 2015 года стал чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, победив Донована Фрелоу. Вскоре боец выиграл также Гран-при «Ахмат», победив в финале Юнуса Евлоева, после чего подписал контракт с UFC.