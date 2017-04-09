Бибулатов победил Лаусу в первом для себя бое UFC
Российский боец MMA Магомед Бибулатов в поединке, открывающем турнир UFC в Баффало, в трёх раундах победил филиппинца Дженела Лаусу.
Судьи отдали победу Бибулатову единогласным решением.
Этот поединок стал дебютным для россиянина в промоушене UFC, его общий рекорд составляет 14−0. Общая статистика Лаусы — 8−3.
Бибулатов ранее выступал в промоушенах ACB и «Ахмат», а в октябре 2015 года стал чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, победив Донована Фрелоу. Вскоре боец выиграл также
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