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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29364494/
9 апреля 2017, 10:33 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Бибулатов победил Лаусу в первом для себя бое UFC

Российский боец MMA Магомед Бибулатов в поединке, открывающем турнир UFC в Баффало, в трёх раундах победил филиппинца Дженела Лаусу.

Судьи отдали победу Бибулатову единогласным решением.

Этот поединок стал дебютным для россиянина в промоушене UFC, его общий рекорд составляет 14−0. Общая статистика Лаусы — 8−3.

Бибулатов ранее выступал в промоушенах ACB и «Ахмат», а в октябре 2015 года стал чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, победив Донована Фрелоу. Вскоре боец выиграл также Гран-при «Ахмат», победив в финале Юнуса Евлоева, после чего подписал контракт с UFC.
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