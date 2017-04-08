Кормье — Джонсон, Ломаченко — Соса. Главные бои выходных
Вторая попытка Петрова стать чемпионом мира, Ломаченко и Усик проведут очередные защиты, а Кормье и Джонсон встретятся в титульном реванше.
UFC 210
Дата и место проведения: 9 апреля. Буффало (США). Арена: KeyBank Center.
На кого смотрим: Даниэль Кормье — Энтони Джонсон, Крис Уэйдман — Гегард Мусаси, Магомед Бибулатов — Дженел Лауса.
Где смотреть: Telesport. Начало: 01:00 мск.
Статус:***** (пять звёзд из пяти).
Противостояние чемпиона UFC в полутяжёлом весе американца Даниэля Кормье (18−1, UFC 7−1) и его соотечественника Энтони Джонсона (22−5, UFC 13−5) обещает стать одним из самых захватывающих в первой половине текущего года в мире ММА. В мае 2015 года в поединке за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе Кормье победил удушением
Соглавным поединком турнира станет противостояние средневесов американца Криса Уэйдмана (13−2, UFC 9−2) и голландца армянского происхождения Гегарда Мусаси (41−6−2, UFC 8−3). Занимающий четвёртую строчку рейтинга Уэйдман попал в непростую ситуацию. В его пассиве два досрочных поражения кряду (Рокхолд, Ромеро). Следовательно предстоящий бой против Мусаси станет для него во многом определяющим. Поражение, по понятным причинам, не будет сулить ничего хорошего, а вот победа поможет не только перекрыть осечки, но и приблизить
Открывать турнир UFC в Буффало будет бой в наилегчайшем весе между дебютирующим в рамках сильнейшей лиги мира небитым россиянином Магомедом Бибулатовым (13−0, UFC 0−0) и филиппинцем Дженелом Лаусой (7−2, UFC 1−0). После успешной любительской карьеры в разных видах единоборств в 2013 году решил попробовать свои силы в ММА. Сделал себе имя в промоушенах ACB и «Ахмат», а в октябре 2015 года стал чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, победив Донована Фрелоу. Выиграл
Вечер бокса в Оксон-Хилле
Дата и место проведения: 9 апреля.
На кого смотрим: Василий Ломаченко — Джейсон Соса, Александр Усик — Майкл Хантер.
Где смотреть: N/A. Начало: 05:00 мск.
Статус:**** (четыре звезды из пяти).
В городке
Для не знающего поражений на
Вечер бокса в Манчестере
Дата и место проведения: 8 апреля. Манчестер (Великобритания). Арена: M.E.N Arena.
На кого смотрим: Лиа Смита — Лиам Уильямс, Терри Флэнеган — Пётр Петров.
Где смотреть: N/A. Начало: 23:00 мск.
Статус:*** (три звезды из пяти).
В андеркарте вечера бокса в Манчестере, главным событием которого станет поединок за временный титул WBO в первом среднем весе двух местных бойцов Лиама Смита (23−1−1, 13 КО) и Лиама Уильямса (16−0−1, 11 КО), состоится бой за мировой титул WBO в лёгком весе. Его владелец 27-летний небитый британец Терри Флэнеган (32−0−0, 13 KO) будет проводить пятую защиту своего трофея. На этот раз ему в соперники достался проживающий в Испании 34-летний россиянин Пётр Петров (38−4−2, 19 KO). Для Петрова этот бой будет второй попыткой оспорить чемпионское звание (в 2011 году россиянин уступил аргентинцу Маркосу Майдане в поединке за титул WBA).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter