UFC 210

Дата и место проведения: 9 апреля. Буффало (США). Арена: KeyBank Center.

На кого смотрим: Даниэль Кормье — Энтони Джонсон, Крис Уэйдман — Гегард Мусаси, Магомед Бибулатов — Дженел Лауса.

Где смотреть: Telesport. Начало: 01:00 мск.

Статус:***** (пять звёзд из пяти).



Противостояние чемпиона UFC в полутяжёлом весе американца Даниэля Кормье (18−1, UFC 7−1) и его соотечественника Энтони Джонсона (22−5, UFC 13−5) обещает стать одним из самых захватывающих в первой половине текущего года в мире ММА. В мае 2015 года в поединке за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе Кормье победил удушением из-за спины в третьем раунде. Затем их бой должен был пройти в декабре 2016-го, но Кормье выбыл из-за травмы и поединок перенесли на 9 апреля. С момента их первой встречи прошло почти два года, за это время Кормье провёл одну успешную защиту титула, победив шведа Александра Густафссона раздельным решением, а также одолел бразильца Андерсона Силву (единогласным решением), бой с которым не носил статус титульного (Силва по сути вышел на замену Джону Джонсу, который должен был встретиться с Кормье в реванше, однако провалил допинг-тест). Джонсон также обошёлся без потерь, одержав три победы над крепкими оппонентами — Джими Манувой, Райаном Бэйдером и Гловером Тейшейрой. Причём каждый из них потерпел поражение тяжёлым нокаутом.



Соглавным поединком турнира станет противостояние средневесов американца Криса Уэйдмана (13−2, UFC 9−2) и голландца армянского происхождения Гегарда Мусаси (41−6−2, UFC 8−3). Занимающий четвёртую строчку рейтинга Уэйдман попал в непростую ситуацию. В его пассиве два досрочных поражения кряду (Рокхолд, Ромеро). Следовательно предстоящий бой против Мусаси станет для него во многом определяющим. Поражение, по понятным причинам, не будет сулить ничего хорошего, а вот победа поможет не только перекрыть осечки, но и приблизить All-American (прозвище американца, такой титул даётся вошедшим в восьмёрку лучших борцов США) к бою за титул. В отличие от Уэйдмана, Мусаси провёл шикарную работу над ошибками. После неожиданного поражения от Юрайи Холла (Мусаси пропустил удар в колено, после был добит) Ловец Снов одержал четыре победы кряду, в том числе поквитался с Холлом, отплатив ему той же монетой, финишировав того ТКО. Любопытно, что Мусаси и Уэйдман имеют четырёх общих соперников. Оба побеждали досрочно Марка Муньоса, Витора Белфорта и Юрайю Холла (правда, Мусаси уступил ему в первом бою). Лиоту Мачиду Уэйдман по очкам победил, а Мусаси ему проиграл.



Открывать турнир UFC в Буффало будет бой в наилегчайшем весе между дебютирующим в рамках сильнейшей лиги мира небитым россиянином Магомедом Бибулатовым (13−0, UFC 0−0) и филиппинцем Дженелом Лаусой (7−2, UFC 1−0). После успешной любительской карьеры в разных видах единоборств в 2013 году решил попробовать свои силы в ММА. Сделал себе имя в промоушенах ACB и «Ахмат», а в октябре 2015 года стал чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, победив Донована Фрелоу. Выиграл Гран-при «Ахмат», победив в финале Юнуса Евлоева, после чего подписал контракт с UFC.

Вечер бокса в Оксон-Хилле

Дата и место проведения: 9 апреля. Оксон-Хилл (США). Арена: MGM National Harbor.

На кого смотрим: Василий Ломаченко — Джейсон Соса, Александр Усик — Майкл Хантер.

Где смотреть: N/A. Начало: 05:00 мск.

Статус:**** (четыре звезды из пяти).



В городке Оксон-Хилл, что располагается на юго-западе штата Мэриленд, состоится вечер профессионального бокса, главными действующими лицами которого станут ведущие украинские боксёры. 29-летний Василий Ломаченко (7−1−0, 5 KO) будет проводить вторую защиту мирового титула WBO в первом лёгком весе, который он завоевал в июне прошлого года, нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса. Соперником Ломаченко станет 29-летний американец Джейсон Соса (20−1−4, 15 KO).

Для не знающего поражений на профи-ринге Александра Усика (11−0−0, 10 KO) предстоящий поединок против также не проигрывавшего американца Майкла Хантера (12−0−0, KO), как и для Ломаченко, станет вторым тайтл-шотом. Усик владеет чемпионским титулом по версии WBO в первом тяжёлом весе. 28-летний Хантер впервые будет оспаривать чемпионское звание. Несмотря на это, Усик, как и Ломаченко, является явным фаворитом в предстоящем бою. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 1,05. Третьим украинцем, который поднимется в ринг, будет полутяжеловес Александр Гвоздик (12−0−0, 10 КО). Он проведёт рейтинговый бой с кубинцем Юнисекой Гонсалесом (18−2−0, 14 КО).

Вечер бокса в Манчестере

Дата и место проведения: 8 апреля. Манчестер (Великобритания). Арена: M.E.N Arena.

На кого смотрим: Лиа Смита — Лиам Уильямс, Терри Флэнеган — Пётр Петров.

Где смотреть: N/A. Начало: 23:00 мск.

Статус:*** (три звезды из пяти).



В андеркарте вечера бокса в Манчестере, главным событием которого станет поединок за временный титул WBO в первом среднем весе двух местных бойцов Лиама Смита (23−1−1, 13 КО) и Лиама Уильямса (16−0−1, 11 КО), состоится бой за мировой титул WBO в лёгком весе. Его владелец 27-летний небитый британец Терри Флэнеган (32−0−0, 13 KO) будет проводить пятую защиту своего трофея. На этот раз ему в соперники достался проживающий в Испании 34-летний россиянин Пётр Петров (38−4−2, 19 KO). Для Петрова этот бой будет второй попыткой оспорить чемпионское звание (в 2011 году россиянин уступил аргентинцу Маркосу Майдане в поединке за титул WBA).