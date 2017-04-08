Взвешивание UFC 210: Кормье тяжелее Джонсона, Уайдман и Мусаси весят одинаково

В главном поединке вечера Даниэль Кормье будет отстаивать титул в бою с Энтони Джонсоном, на церемонии взвешивания действующий чемпион не прошёл его с первого раза, и в конечном итоге оказался тяжелее оппонента — 205 фунтов (92,98 кг) против 203,8 фунта (92,44 кг).



Один из боёв турнира состоится при участии россиянина. Магомед Бибулатов сразится с Дженелом Лаусом. Вес первого на официальной церемонии составил 126 фунтов (57,15 кг), Лауса потянул на 124,8 фунта (56,6 кг).



UFC 210. Взвешивание.



Даниэль Кормье (205 фунтов) — Энтони Джонсон (203,8)

Крис Уайдман (185,8) — Гегард Мусаси (185,8)

Синтия Калвилло (115,6) — Пёрл Гонзалез (116)

Патрик Коте (170) — Тиаго Алвес (170.6)

Уилл Брукс (155,4) — Чарльс Оливейра (152,8)

Майк де ла Торре (146) — Майлс Джюри (145)

Шон Стрикланд (170) — Камару Усман (170,2)

Шэйн Бургос (146) — Чарльс Роса (145,2)

Ян Блахович (204,2) — Патрик Камминс (205,4)

Грегор Джилеспи (154,8) — Эндрю Холбрук (156)

Джош Эмметт (155,6) — Десмонд Грин (154,2)

Ирен Алдана (135,6) — Кэтлин Чукагян (134,8)

Магомед Бибулатов (126) — Дженел Лауса (124,8)

