Кормье и Джонсон сразятся на UFC 210

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Бой Даниэля Кормье с Энтони Джонсоном — главная афиша UFC 210, который спустя без малого 22 года вновь приезжает в Баффало. Шутка ли, на кону стоит титул за звание чемпиона в полутяжелом весе.

Пару лет назад эти спортсмены уже сходились в октагоне — удушающий в третьем раунде принес Кормье победу, а с ней и титул, изначально принадлежавший Джону Джонсу.

Бывший обладатель чемпионского пояса в апреле 2015 года был арестован полицией как виновник автомобильной аварии, скрывшийся с места преступления, и владельцы UFC, недолго думая,

лишили Джонса титула и отстранили от выступлений в организации вплоть до апреля 2016 года. Сейчас боец снова в опале — 7 ноября USADA отстранила атлета от спорта на год за использование допинга.

Хотя сам Джонс оправдывался как мог, повторяя, что это был не допинг, а препараты для повышения потенции.

«Я надеюсь, что Джонс смотрел мой бой. Можете себе представить его сидящим перед телевизором и наблюдающим, как я на глазах зрителей получаю пояс чемпиона? На его месте я бы пришел в ярость. Он не хотел видеть моей победы, не хотел видеть, как я ношу то, что он считает своим. А вот и не его! Пояс — мой», — заявил тогда победитель боя с Энтони Джонсоном изданию The MMA Hour.

Много воды утекло с тех пор.

Джонсон одержал три победы — над Джими Манувой, Райаном Бейдером и Гловером Тейшейрой (все — нокаутами) и вновь претендует на чемпионский титул.

«Ему нравится проводить скучные бои и драться все 25 минут, а мне нравится расправляться с соперником досрочно. Поэтому меня и любят фанаты, а его, возможно, поэтому критикуют.

Каждый раз когда он будет пропускать удар, он будет понимать, что у нас не матч по борьбе.

Я не тот боец, которого он видел в бою полтора года назад. А вам предстоит увидеть нового чемпиона, — отмечает Джонсон.

Его тренер Генри Хофт похвалил будущего соперника своего подопечного и заявил, что.

встретиться с Джоном Джонсом было бы интригующе. Ведь именно с ним сразится победитель субботнего боя.

«Даниэль является чемпионом, настоящим чемпионом, потому что побил Энтони и был первым претендентом. Встретиться с Джонсом было бы интригующе. На данный момент чемпионом является тот, кто владеет поясом. Это Кормье.

Я советую своему подопечному быть немного терпеливее, потому что после пропущенного удара не всякий уходит в нокаут. В первом бою мы усвоили, что некоторые могут пережить его удар, так что нужно медленно наращивать темп. Это особенно важно, когда люди считают, что ты не способен выдержать пять раундов, — цитирует Хофта mmajunkie.com.

Кормье также не отсиживался на чемпионских харчах — победы над Александром Густафссоном и Андерсоном Силвой тому подтверждение.

Сложно спорить с тем, что уроженец Луизианы вновь считается фаворитом поединка… Но возраст — 38 лет — и отсутствие официальных встреч на протяжении полутора лет в Баффало может дать о себе знать.

А повод понервничать Кормье дал фанатам еще до боя — Даниэль в отличие от своего соперника не сумел уложиться в весовой лимит с первой попытки, показав на весах перевес в 1,2 фунта 540 г, сообщает AllBoxing. Однако затем атлет сумел выйти на необходимые 92,99 кг. Радости его команды не было предела. И оптимизм от предстоящего боя вновь вернулся к Кормье.

«Вы себе даже не представляете, какое удовольствие я получаю, ломая волю соперника. Мне нравится, когда соперник дышит с трудом, когда он закрывает голову от ударов стоя на коленях. Чтобы забрать у меня пояс чемпиона, чтобы побить меня, придется спуститься в ад и вернуться.

Часто бывает, что победивший в первом поединке боец предпочитает почивать на лаврах. Но я так не делаю. Я воспринимаю бой как будто мы впервые встречаемся. Я все еще встаю в 7 часов утра, тренируюсь в полдень и тренируюсь в семь часов вечера.

Не буду забегать слишком далеко вперед, но уверен, что в новой встрече мою руку снова поднимет рефери, объявляя победителя. Он не способен это изменить.

Я снова задушу Джонсона, затем обернусь и увижу, что он лежит и плачет, как плакал на стуле в прошлый раз, — говорит действующий чемпион.

Стоит отметить, что в рамках UFC 210 пройдет еще один интересный поединок, только уже в среднем весе: Крис Уэйдман встретится с Гегардом Мусаси.