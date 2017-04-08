M-1: Бойцы клуба «Горец» больше выступать на турнирах компании не будут

По словам Финкельштейна, «Горец» на регулярной основе не выполнял контрактных требований, в результате чего было принято решение разорвать с ними рабочие отношения.



Приводим слова главы М-1 в том виде, в котором оно пришло в редакцию «Чемпионата».



«Я лично причастен к созданию клуба “Горец”. В своё время я дал дорогу в спорт его основателю — Мусаилу Алаудинову, светлая ему память. Он тренировался в моём клубе Red Devil, я отправлял его на сборы в Голландию к лучшим тренерам. Когда Мусаил оставил спортивную карьеру и сосредоточился на создании собственного клуба, я всячески поддерживал его в этом направлении. Мы всегда обеспечивали бойцов клуба “Горец” поединками, и на наших глазах и турнирах выросли все известные спортсмены этого клуба. Именно в М-1 бойцы получили такую известность и дорогу в большой спорт. Мусаил был замечательным человеком, и у нас никогда не возникало разногласий. И когда Мусаил Алаудинов стоял у руля команды, ни разу ни один из бойцов клуба “Горец” не отказался от боя и не пытался как-то повлиять на выбор своего соперника, работа выстраивалась очень чётко и профессионально.



Но то, что происходит сейчас, иначе как наплевательским отношением со стороны бойцов и тренеров клуба не назовёшь. Это решение было непростым, но меня уже просто достали постоянные отказы ведущих бойцов клуба “Горец” исполнять свои контрактные обязательства под различными предлогами и постоянные проблемы, которые случались с их участием непосредственно на турнирах.



Всё началось не вчера и не на прошлой неделе. Сперва нас серьёзно подставили во время проведения M-1 Grand Prix 2016. Все четыре участника и их команды заранее знали о датах полуфинальных и главное — финального боя. Однако после того, как в финал вышли Шлеменко и Эмеев, команда Рамазана начала всячески уклоняться от проведения боя, который был запланирован на июнь на турнире в официальной программе Петербургского экономического форума. Потом все же дали согласие и за месяц до турнира снялись из-за травмы, до сих пор причём не предоставив нам никаких документов и медицинских заключений. А потом мы узнали, что спустя две недели Рамазан провёл несколько боев на каком-то чемпионате по рукопашному бою, и никакие “травмы” ему не помешали! M-1 Global же потеряла в той ситуации несколько млн рублей.



Через пару недель на другом нашем турнире сложилась ещё более критическая ситуация — нам сообщили за три дня до соревнований, что участник главного боя M-1 Challenge 67 в Азербайджане Магомед Идрисов серьёзно заболел и снимается с боя против Ивана Бухингера. Опять никаких документов предоставлено не было, а спустя некоторое время до меня дошли слухи, что боец клуба “Горец” просто не мог согнать вес, и болезнь была лишь предлогом не ехать на турнир.



Потом Рашид Юсупов не смог принять участие в запланированном на октябрь поединке по причине сверхважных выступлений на чемпионате по рукопашному бою, который связан с его работой. В этом случае наша компания даже пошла ему навстречу и разрешила биться не у нас, а на ведомственном турнире, но, видимо, наш жест доброй воли в очередной раз не был воспринят правильно.



Со второй попытки Магомед Идрисов всё-таки приехал на бой с Иваном Бухингером и снова не согнал вес до нужной категории. То же самое у него было и перед боем с Максом Когой, и тогда он тоже вышел с перевесом. Просто на этот раз перевес бойца клуба “Горец” лишил титульный бой его статуса.



В декабре мы обратились к руководству “Горца” с предложением в марте устроить в Москве самый долгожданный для всех российских болельщиков бой — Эмеев-Шлеменко. Но получили сразу отказ, нам сказали, что Рамазан лечит травмы и сделал операцию. Спустя два месяца сам Эмеев в интервью неожиданно заявил, что он лично никаких предложений не получал на этот бой.



Нам что, теперь с каждым бойцом договариваться через голову менеджера, раз они своему бойцу ничего не говорят? Я не понимаю. Зачем тогда эти менеджеры нужны?



Мы предприняли ещё одну попытку и предложили сделать бой Шлеменко — Эмеев на турнире 1 июня. Я лично предложил этот бой Рамазану при нашей встрече перед турниром M-1 Challenge 74 и снова получил отказ. Тогда же мы предложили ему в другие даты провести реванш с Анатолием Токовым, но и от этого поединка они отказались. При том, что и Токов, и Шлеменко были готовы выйти на поединок по первому зову. Нам всегда удаётся найти даже более чем достойные замены, но все эти истории всё равно оставляют большой осадок.



Последней каплей стало то, что запланированный и обговорённый заранее апрельский реванш между Бухингером и Идрисовым вновь сорвался по причине “недостаточного времени на подготовку у Магомеда”. Тогда мы предложили перенести бой на май и снова получили отказ, на этот раз по причине того, что “контракт с M-1 истекает в мае”. То есть несколько раз соскочив с боя, боец и его тренер внезапно для себя решили, что свои контрактные обязательства они выполнили и нам ничем не обязаны. Тогда же был предложен реванш Рашида Юсупова с Виктором Немковым на один из наших майских турниров. И снова был отказ со стороны тренера клуба “Горец”. Он сказал, что Рашиду надо делать очередную операцию.



Моё решение окончательно — бойцы клуба “Горец” больше выступать на турнирах M-1 Challenge не будут», — говорится в заявлении.