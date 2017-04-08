Янькова, Бибулатов и Кормье победят. Прогноз на Bellator 176 и UFC 210

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогнозы на главные бои этих турниров.

Bellator 176

Мелвин Манхуф — Рафаэль Карвалью.

— Год назад на турнире Bellator 155 бойцы уже встречались в «клетке». Это была первая защита бразильцем своего пояса. Бой получился конкурентным, что вылилось в спорное решение судейской коллегии. Победу одержал Карвалью, а глава организации Скотт Кокер пообещал спортсменам устроить реванш.

Уже в эту субботу бойцы снова сразятся. Я более чем уверен, что вновь судья поднимет руку бразильца. Почему? Мелвину Манхуфу уже 40 лет, действующий чемпион младше его на 10 лет. Это существенная разница, просто огромная. Рафаэль на данный момент является одним из сильнейших средневесов планеты, несмотря на то, что в мировом рейтинге находится лишь на 25-м месте. Интересная деталь, Карвалью сейчас имеет серию из 13 побед кряду, а единственное поражение потерпел в дебютном для него бою.

При всем уважении к Манхуфу, мне кажется, ему не удастся продержаться до финального гонга. Он никогда не являлся топовым бойцом и чемпионом Bellator не станет.

Анастасия Янькова — Элина Каллиониду.

— 16 сентября прошлого года Анастасия провела невзрачный бой против Веты Артеаги. Многие посчитали, что судьи подарили победу россиянке. Действительно, разбор поединка показал, что Анастасия, как минимум, этот бой не выиграла. Как максимум, она его проиграла. Но судьи решили поднять руку Яньковой. Никто апелляцию подавать не стал и результат поединка остается в силе.

Следующая соперница нашей спортсменки — 18 летняя гречанка Элина Каллиониду, которая уже успела провести шесть поединков, в пяти из которых она праздновала победу. Единственное поражение она потерпела 16 декабря в своем дебютном бою в Bellator единогласным решением судей Синед Каванах.

Всем известно, что американская лига делает из Яньковой женское лицо своего промоушена и всеми способами будет тащить ее наверх. Прошлый поединок это показал. Но ММА — это такой вид спорта, где один пропущенный удар может решить исход встречи. Это не футбол, где «Барселона» после разгрома от «ПСЖ» со счетом 0:4 имеет шанс реабилитироваться на родном поле. В ММА ошибки не прощаются. Это нужно помнить Анастасии в преддверии боя в Турине. Россиянка по праву считается фавориткой противостояния, и, скорее всего, одержит победу, причем досрочно. Однако, не стоит недооценивать юную гречанку.

UFC 210

Магомед Бибулатов — Дженел Лауса.

— Бибулат — квалифицированный боец ММА. За его плечами чемпионства в таких сильных лигах, как ACB, WSOF и WFCA. Несмотря на то, что этот бой для него будет дебютным в лиге UFC, он является явным фаворитом в поединке против филиппинца. Магомедов силен как в борьбе, так и в стойке. Он является настоящим «живчиком» в мире ММА. Он очень быстро двигается в «клетке», одинаково сильно и точно бьет левой и правой руками. Бибулатов в поединке против любого соперника очень активен, однако, периодически несется на него сломя голову, забывая о защите. Лауса — самый подходящий соперник для дебюта в UFC. Думаю, что россиянин победит досрочно нокаутом или сабмишеном.

Крис Уайдман — Гегард Мусаси.

— Если говорить о психологическом преимуществе, то оно на стороне голландского спортсмена. Сейчас он имеет серию из четырех побед кряду, а в последнем бою в первом раунде техническим нокаутом победил Юрайю Холла. У Уайдмана совершенно обратная ситуация. Экс-чемпион UFC в среднем весе последние два боя проиграл Люку Рокхольду и Йоэлю Ромеро. Обоим — нокаутами. Но несмотря на последние результаты, шансы бойцов на победу примерно равные. Очень сложно делать прогноз. Считаю, что поединок продлится все три раунда. Отдам победу Мусаси единогласным решением судей.

Даниэль Кормье — Энтони Джонсон

— Сейчас очень много говорят о том, что в США фанаты не особо любят Даниэля Кормье. И никто не понимает, почему. Даже президент UFC Дана Уайт озадачен. Как это так, чемпион промоушена, один из самых ярких бойцов ММА современности и нелюбим зрителями?

В России же, Даниэля любят и уважают. Он не является представителем трештокинга и за свои слова всегда отвечает. Еще он ведет свои поединки так, как Федор Емельяненко во времена Pride. Именно за похожу манеру боя он получил прозвище «Черный Федор».

Если говорить о шансах, то они очень равны — 50 на 50. Букмекеры считаю, что Кормье проиграет и в полутяжелом весе будет новый король. Соперники уже встречались в октагоне в мае 2015 года и тогда победу одержал Даниэль сабмишеном в третьем раунде. Но с тех пор многое изменилось. Оба бойца провели после той схватки по три поединка и во всех одержали победы.

Стоит учитывать и тот факт, что Кормье не становится моложе. Ему 38 лет. Джонсону — 33. Это очень сильно может повлиять в плане выносливости. Очень сложный бой для прогноза. Поставлю на победу Кормье единогласным решением судей.