Уайт: Хочу организовать для Макгрегора бой с Мейвезером

«Я веду переговоры об условиях поединка между Мейвезером и Макгрегором. Я хочу, чтобы у Конора была возможность заработать большие деньги. На самом деле мы близки к договорённости, нам осталось завершить некоторые детали.



Я считаю, что у Макгрегора будет шанс в этом бою, ему 27, он левша и имеет нокаутирующий удар, а у Флойда всегда были проблемы с левшами», — приводит слова UFC BoxingScene.