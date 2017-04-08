Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29358674/
8 апреля 2017, 11:56 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Уайт: Хочу организовать для Макгрегора бой с Мейвезером

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что хочет обеспечить своему бойцу Конору Макгрегору большую прибыль, потому планирует организовать его бой с экс чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером (49−0, 26 КО).

«Я веду переговоры об условиях поединка между Мейвезером и Макгрегором. Я хочу, чтобы у Конора была возможность заработать большие деньги. На самом деле мы близки к договорённости, нам осталось завершить некоторые детали.

Я считаю, что у Макгрегора будет шанс в этом бою, ему 27, он левша и имеет нокаутирующий удар, а у Флойда всегда были проблемы с левшами», — приводит слова UFC BoxingScene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!