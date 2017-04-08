Казахстанские дзюдоисты завоевали два золота на Гран-при в Анталии

Бронзовая призерка Олимпийских Игр Галбадрах Отгонцэцэг, в весовой категории до 48 килограммов стала чемпионкой на турнире победив израильянку Ришони Ширу. Галбадрах Отгонцэцэг на первом поединке одержала победу над хозяйком татами Сентур Гулькадеру. В полуфинале выиграла с очком вазари Гилязову Сабину из России.



Так же, выступающий весовой категории до 60 кг Гусман Кыргызбаев завоевал вторую золотую медаль. Гусман Кыргызбаев на первом поединке одержал победу над Батыром Гирбаниязовым из Туркименстана, а во втором победил Баяра Амартувшина из Монголии. В полуфинале встретился с тайпейцем Янг Юнг Уэйем доказав свое мастерсво и силу. В финальной схватке Кыргызбаев боролся с Озли Бекиром и выиграл в голден скоре с очком вазари.



Международный турнир будет проходить с 7 по 9 апреля в Анталии. На турнире будут участвовать 252 спортсмена из 34 стран мира, из них 22 дзюдоистов защитят честь Казахстана.