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7 апреля 2017, 23:24 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Кормье прошёл взвешивание со второй попытки

8 апреля чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье будет защищать свой титул от посягательств Энтони Джонсона в рамках турнира UFC 210, который состоится в Баффало.

Сегодня бойцы прошли церемонию взвешивания. Действующий чемпион сумел уложиться в лимит категории лишь со второй попытки. В первый раз стрелка весов под Кормье показала перевес в 540 граммов. Тем не менее боец не воспользовался предусмотренными двумя часами для сгонки веса. Встав на весы, через две минуты Даниэль показал нужные 92,99 кг.

Что касается Энтони Джонсона, то у него проблем не возникло, он оказался легче оппонента, весы зафиксировали под ним 92,44 кг.
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