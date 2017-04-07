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7 апреля 2017, 19:46 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский дзюдоист Абдулжалилов стал победителем этапа Гран-при в Турции

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россиянин Абдула Абдулжалилов стал победителем этапа Гран-при по дзюдо, который проходит в Турции, в весовой категории до 66 кг.

В финальной схватке российский спортсмен победил Бектура Рысмамбетова из Киргизии. Третье место поделили представитель Монголии Тумурхулег Даваадорж и израильтянин Барух Шмаилов.

Соревнования завершатся 9 апреля.
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