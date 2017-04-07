Муса Могушков и Ирина Заблудина вошли в состав сборной России по дзюдо на ЧЕ-2017

Чемпионат Европы пройдет в Варшаве с 20 по 23 апреля. Соревнования в столице Польши пройдут как в личном, так и в командном первенстве.

В мужском разряде сборную России на турнире представят Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг), Камал Хан-Магомедов (до 66 кг), Муса Могушков, Денис Ярцев (оба — до 73 кг), Аслан Лаппинагов, Алан Хубецов (до 81 кг), Хусен Халмурзаев (до 90 кг), Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев (оба — до 100 кг).

В состав женской сборной России вошли Ирина Долгова, Мария Персидская (обе — до 48 кг), Алеся Кузнецова (до 52 кг), Ирина Заблудина, Анастасия Конкина (обе — до 57 кг), Екатерина Валькова, Дарья Давыдова (обе — до 63 кг), Антонина Шмелева (до 78 кг) и Ксения Чибисова (свыше 78 кг).