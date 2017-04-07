Муса Могушков и Ирина Заблудина вошли в состав сборной России по дзюдо на ЧЕ-2017
МОСКВА, 7 апр —
Р-Спорт. Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Муса Могушков и победительница этапа мирового Гран-при в Тбилиси Ирина Заблудина вошли в состав сборной России по дзюдо на чемпионат Европы-2017, сообщается на официальном сайте Федерации дзюдо России (ФДР).
Чемпионат Европы пройдет в Варшаве с 20 по 23 апреля. Соревнования в столице Польши пройдут как в личном, так и в командном первенстве.
В мужском разряде сборную России на турнире представят Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг), Камал
В состав женской сборной России вошли Ирина Долгова, Мария Персидская (обе — до 48 кг), Алеся Кузнецова (до 52 кг), Ирина Заблудина, Анастасия Конкина (обе — до 57 кг), Екатерина Валькова, Дарья Давыдова (обе — до 63 кг), Антонина Шмелева (до 78 кг) и Ксения Чибисова (свыше 78 кг).
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