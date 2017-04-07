Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29354606/
7 апреля 2017, 18:42 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Муса Могушков и Ирина Заблудина вошли в состав сборной России по дзюдо на ЧЕ-2017

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт. Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Муса Могушков и победительница этапа мирового Гран-при в Тбилиси Ирина Заблудина вошли в состав сборной России по дзюдо на чемпионат Европы-2017, сообщается на официальном сайте Федерации дзюдо России (ФДР).

Чемпионат Европы пройдет в Варшаве с 20 по 23 апреля. Соревнования в столице Польши пройдут как в личном, так и в командном первенстве.

В мужском разряде сборную России на турнире представят Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг), Камал Хан-Магомедов (до 66 кг), Муса Могушков, Денис Ярцев (оба — до 73 кг), Аслан Лаппинагов, Алан Хубецов (до 81 кг), Хусен Халмурзаев (до 90 кг), Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев (оба — до 100 кг).

В состав женской сборной России вошли Ирина Долгова, Мария Персидская (обе — до 48 кг), Алеся Кузнецова (до 52 кг), Ирина Заблудина, Анастасия Конкина (обе — до 57 кг), Екатерина Валькова, Дарья Давыдова (обе — до 63 кг), Антонина Шмелева (до 78 кг) и Ксения Чибисова (свыше 78 кг).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Тренеры сборной России на ЧЕ по дзюдо проверят молодежь в начале олимпийского цикла

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по дзюдо на чемпионате Европы в Варшаве проверит молодежь в начале очередного олимпийского цикла. Об этом ТАСС сообщил главный тренер мужской сборной Хасанби Таов.
Все новости
5 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Сотниковой к Плющенко