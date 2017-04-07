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7 апреля 2017, 18:43 | Летние: Единоборства | ТАСС

Всероссийскому турниру по самбо присвоен статус соревнования на Кубок президента РФ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Всероссийский турнир по самбо получил статус соревнования на Кубок президента РФ. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом России Владимиром Путиным, опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

В соответствии с распоряжением, Всероссийский турнир по самбо, ежегодно проводимый Министерством спорта РФ и Всероссийской федерацией самбо, на время олимпийского цикла Игр 2020 года в Токио будет иметь статус соревнований на Кубок президента Российской Федерации.

Кроме того, команда, ставшая победителем в командном зачете Всероссийского турнира по самбо, получит Кубок президента Российской Федерации.
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