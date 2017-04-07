Всероссийскому турниру по самбо присвоен статус соревнования на Кубок президента РФ
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Всероссийский турнир по самбо получил статус соревнования на Кубок президента РФ. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом России Владимиром Путиным, опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
В соответствии с распоряжением, Всероссийский турнир по самбо, ежегодно проводимый Министерством спорта РФ и Всероссийской федерацией самбо, на время олимпийского цикла Игр 2020 года в Токио будет иметь статус соревнований на Кубок президента Российской Федерации.
Кроме того, команда, ставшая победителем в командном зачете Всероссийского турнира по самбо, получит Кубок президента Российской Федерации.
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