Всероссийскому турниру по самбо присвоен статус соревнования на Кубок президента РФ

В соответствии с распоряжением, Всероссийский турнир по самбо, ежегодно проводимый Министерством спорта РФ и Всероссийской федерацией самбо, на время олимпийского цикла Игр 2020 года в Токио будет иметь статус соревнований на Кубок президента Российской Федерации.

Кроме того, команда, ставшая победителем в командном зачете Всероссийского турнира по самбо, получит Кубок президента Российской Федерации.