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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29353666/
7 апреля 2017, 17:27 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Гастелум провалил допинг-тест, бой с Андерсоном Силвой отменён

Боец UFC Келвин Гастелум оказался под угрозой дисквалификации в связи с проваленным допинг-тестом.

Антидопинговое агентство известило бойца о том, что его пробы, взятые после турнира UFC Fight Night 106, на котором он нокаутировал Витора Белфорта, дали положительный результат, об этом сообщает официальный сайт UFC.

В частности, в крови спортсмена обнаружены следы марихуаны. На данном этапе расследования Гастелум отстранён от участия в поединках, но ещё не дисквалифицирован.

Невзирая на это, запланированный на 3 июня на турнире UFC 212 поединок Келвина против Андерсона Силвы уже отменён.
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