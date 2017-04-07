Гастелум провалил допинг-тест, бой с Андерсоном Силвой отменён
Боец UFC Келвин Гастелум оказался под угрозой дисквалификации в связи с проваленным
допинг-тестом.
Антидопинговое агентство известило бойца о том, что его пробы, взятые после турнира UFC Fight Night 106, на котором он нокаутировал Витора Белфорта, дали положительный результат, об этом сообщает официальный сайт UFC.
В частности, в крови спортсмена обнаружены следы марихуаны. На данном этапе расследования Гастелум отстранён от участия в поединках, но ещё не дисквалифицирован.
Невзирая на это, запланированный на 3 июня на турнире UFC 212 поединок Келвина против Андерсона Силвы уже отменён.
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