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7 апреля 2017, 17:13 | Летние: Единоборства | ТАСС

Тренеры сборной России на ЧЕ по дзюдо проверят молодежь в начале олимпийского цикла

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по дзюдо на чемпионате Европы в Варшаве проверит молодежь в начале очередного олимпийского цикла. Об этом ТАСС сообщил главный тренер мужской сборной Хасанби Таов.

В пятницу был обнародован состав сборной на турнир, который пройдет в Варшаве 20—23 апреля. В него помимо опытных Кирилла Денисова, Рената Саидова, Камала Хан- Магомедова и Мусы Могушкова вошли немало молодых спортсменов.

«На чемпионате Европы наша сборная будет представлена оптимальным составом, и важной задачей после Олимпиады на первом официальном европейском старте будет посмотреть в деле набирающую обороты молодежь — Роберта Мшвидобадзе, Аслана Лаппинагова, Хусена Халмурзаева и других, — отметил Таов. — Отмечу, что команда у нас многочисленная, все выступают на разных стартах и готовятся к отбору на чемпионат мира».

Чемпионат мира нынешнего года состоится в сентябре в Будапеште.

«Участие в чемпионате мира себе пока еще никто не обеспечил, это касается и героев Олимпиады в Рио-де- Жанейро, которые пройдут отбор наравне со всеми. Туда поедут те, кто будет в оптимальной форме и заслужит это место», — подчеркнул Таов.

В настоящее время сборная России находится в тренировочном лагере в Венгрии, откуда прибудет в Польшу незадолго до старта турнира.
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