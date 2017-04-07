Чемпионат Иркутской области по рукопашному бою пройдёт в Братске
Чемпионат Иркутской области по рукопашному бою состоится 9 апреля 2017 года в спорткомплексе «Солнечный» (ул. Солнечная, 4) в Братске.
Чемпионат Иркутской области по рукопашному бою состоится 9 апреля 2017 года в спорткомплексе «Солнечный» (ул. Солнечная, 4) в Братске. Как 7 апреля сообщает
По окончанию соревнований подведут итоги как в личном, так и командном зачетах. Призеры чемпионата Иркутской области получат право выступить на чемпионате Сибирского федерального округа по рукопашному бою, который пройдет в Красноярске
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