Чемпионат Иркутской области по рукопашному бою пройдёт в Братске

Чемпионат Иркутской области по рукопашному бою состоится 9 апреля 2017 года в спорткомплексе «Солнечный» (ул. Солнечная, 4) в Братске. Как 7 апреля сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, участие в соревнованиях примут около 50 спортсменов из Иркутска, Куйтуна, Железногорска-Илимского, Усть-Илимска и Братска. Они будут выступать в двух возрастных группах (18−20 и старше 20 лет), и в девяти весовых категориях (55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и свыше 90 килограммов).

По окончанию соревнований подведут итоги как в личном, так и командном зачетах. Призеры чемпионата Иркутской области получат право выступить на чемпионате Сибирского федерального округа по рукопашному бою, который пройдет в Красноярске 13—14 мая 2017 года.