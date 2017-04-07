UFC хочет 80 процентов от гонорара Макгрегора за бой с Мейуэзером

Об этом сообщил дядя американского боксера Джефф Мейвезер. Напомним, ранее стало известно, что ирландский боец уже начал подготовку к бою с непобедимым боксером. Поединок должен состояться в этом году.

— Их пропорция 80/20. Конор заберет 20 процентов, если ему позволят драться, — цитирует Джеффа Мейвезера bloodyelbow.com. — Дело в том, что Дана Уайт его босс. Даже с учетом этого Конор заработает больше, чем когда-либо, но с другой стороны согласиться на такие условия непросто. Эта пропорция — самое большое препятствие для поединка. Если Конор подпишет контракт, то бою быть. Флойд без проблем подпишет контракт. Решать ему.