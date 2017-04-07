UFC хочет 80 процентов от гонорара Макгрегора за бой с Мейуэзером
Чемпион UFC в легкой весовой категории может отдать UFC 80 процентов своего гонорара за бой с Флойдом Мейуэзером.
Об этом сообщил дядя американского боксера Джефф Мейвезер. Напомним, ранее стало известно, что ирландский боец уже начал подготовку к бою с непобедимым боксером. Поединок должен состояться в этом году.
— Их пропорция 80/20. Конор заберет 20 процентов, если ему позволят драться, — цитирует Джеффа Мейвезера bloodyelbow.com. — Дело в том, что Дана Уайт его босс. Даже с учетом этого Конор заработает больше, чем
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