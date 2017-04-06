«Не хотел задеть ваши чувства, братья-казахи». Экс-боец UFC извинился перед Жумагуловым за интервью
Российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов извинился перед казахстанцем Жалгасом Жумагуловым за свое интервью, передает корреспондент Vesti.kz.
31 марта на турнире Fight Nights Global 62 в Москве Жумагулов досрочно победил Артура Багаутинова — младшего брата Али. При этом казахстанец в первом раунде получил сильное рассечение, но уже во втором отрезке боя отправил соперника в нокаут.
За несколько дней до поединка Али Багаутинов дал интервью, в котором оценил шансы на победу брата фразой «Я с уверенностью могу сказать, что он просто должен “переехать” этого казаха!».
Сегодня, 6 апреля, Али Багутинов извинился перед Жумагуловым, казахстанцами и тех, кого задело его высказывание.
31-летний Али Багаутинов в период с 2013 по 2016 год провел восемь боев в UFC — четыре победы (одна нокаутом и три решением) и три поражения (все — решением). В январе 2017 года UFC объявил об увольнении Багаутинова, который вскоре вернулся в российский промоушен Fight Nights Global.
В январе 2014 года Багутинов дрался с чемпионом UFC в наилегчайшем весе Деметриусом Джонсоном и проиграл единогласным решением судей. После боя россиянин провалил
При этом за месяц до поединка с Деметриусом Багаутинов был дисквалифицирован на два года и лишен всех наград Международной федерацией самбо. Причиной стал положительная
Добавим, что соперником Жумагулова по финалу
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