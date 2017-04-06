«Не хотел задеть ваши чувства, братья-казахи». Экс-боец UFC извинился перед Жумагуловым за интервью

31 марта на турнире Fight Nights Global 62 в Москве Жумагулов досрочно победил Артура Багаутинова — младшего брата Али. При этом казахстанец в первом раунде получил сильное рассечение, но уже во втором отрезке боя отправил соперника в нокаут.

За несколько дней до поединка Али Багаутинов дал интервью, в котором оценил шансы на победу брата фразой «Я с уверенностью могу сказать, что он просто должен “переехать” этого казаха!».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSh5zkvDWfY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Али Багаутинов?? : я с уверенностью могу сказать что Артур должен переехать этого казаха #алибагаутинов #alibagautinov #fightnights #fightnightsglobal62 #moscow #russia #kazakhstan #москва #россия #қазақстан #казахстан</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by UFC KAZ ?? (@ufckaz) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-06T04:01:24+00:00">Apr 5, 2017 at 9:01pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сегодня, 6 апреля, Али Багутинов извинился перед Жумагуловым, казахстанцами и тех, кого задело его высказывание.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSipkZ1lbG4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">АссаламАлейкум братья казахи. В недавнем интервью слишком эмоциально высказался относительно поединка своего брата с Жалгасом Жумагуловым! Я в Оренбургской области жил 12 лет это на границе с Казахстаном, большая часть мои соседи мои друзья мои одноклассники были казахами. Я с большим уважением отношусь к казахскому народу, и ни в коем случае не хотел задеть ваши чувства! Жалгасу @zhumagulov_zhalgas желаю победы в чемпионском поединке! Совсем скоро я приеду в Казахстан ?? и мы вместе покушаем бешбармак)?✊ #казахстан #россия #дружба @puncherking_team @_puncherking @team_puncherking</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Али Багаутинов (@puncherking) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-06T10:58:45+00:00">Apr 6, 2017 at 3:58am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

31-летний Али Багаутинов в период с 2013 по 2016 год провел восемь боев в UFC — четыре победы (одна нокаутом и три решением) и три поражения (все — решением). В январе 2017 года UFC объявил об увольнении Багаутинова, который вскоре вернулся в российский промоушен Fight Nights Global.

В январе 2014 года Багутинов дрался с чемпионом UFC в наилегчайшем весе Деметриусом Джонсоном и проиграл единогласным решением судей. После боя россиянин провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на год.

При этом за месяц до поединка с Деметриусом Багаутинов был дисквалифицирован на два года и лишен всех наград Международной федерацией самбо. Причиной стал положительная допинг-проба на чемпионате мира 2012 года.