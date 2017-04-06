M-1 Challenge 76. Евгений Гончаров против Даниила Арепьева

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Победитель кубка мира по кикбоксингу Евгений Гончаров в смешанных единоборствах выступает уже на протяжении трех лет и за это время стал чемпионом ЮФО на соревнованиях под эгидой Союза MMA России, а также одержал пять побед в семи профессиональных поединках.

Даниил Арепьев за те же три года провел 8 профессиональных побед и одержал 7 досрочных побед. Лишь один его бой продлился до решения судей, и он закончился не в его пользу — против Антона Вязигина на M-1 Challenge 68.

Два бойца тяжелого веса, в чьих послужных списках количество побед нокаутами превалирует над всеми остальными — это обещает зрителям яростную битву, которая вряд ли пройдет все отведенное время. В тяжелом весе все может решить один удар, а именно ударная техника является главным оружием этих спортсменов.