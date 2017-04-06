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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29338704/
6 апреля 2017, 15:40 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Нурмагомедов: Я не ел тирамису, не понимаю, почему все об этом говорят

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на обвинения Тони Фергюсона, упрекнувшего его в непрофессионализме во время сгонки веса.

Российский боец UFC <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов ответил на обвинения Тони Фергюсона упрекнувшего его в <span class=error>непрофессионализме</span> во время сгонки веса. Увеличить
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В одном из интервью американец сказал, что россиянин в период сгонки веса якобы позволил себе употреблять очень калорийный десерт тирамису.

Эти бойцы должны были провести бой в начале марта на турнире UFC 209, однако встречу пришлось отменить из-за проблем со здоровьем у россиянина, возникших в результате активной сгонки веса.

«Я не понимаю, почему люди говорят об этом. Я не ем тирамису. Мы с компанией пошли в ресторан, но я был единственным, кто сгонял вес. Другим не нужно было заниматься сгонкой веса, и они ели, что хотели. Но я ничего из этого не ел. Я ел лишь свою еду. Кто-то заказал торт и ел его, но я не ел ничего. Я не ел этот торт. Я ничего такого не сделал и не понимаю, почему люди говорят об этом», — цитирует Нурмагомедова Bloodyelbow.
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