Нурмагомедов: Я не ел тирамису, не понимаю, почему все об этом говорят

В одном из интервью американец сказал, что россиянин в период сгонки веса якобы позволил себе употреблять очень калорийный десерт тирамису.

Эти бойцы должны были провести бой в начале марта на турнире UFC 209, однако встречу пришлось отменить из-за проблем со здоровьем у россиянина, возникших в результате активной сгонки веса.



«Я не понимаю, почему люди говорят об этом. Я не ем тирамису. Мы с компанией пошли в ресторан, но я был единственным, кто сгонял вес. Другим не нужно было заниматься сгонкой веса, и они ели, что хотели. Но я ничего из этого не ел. Я ел лишь свою еду. Кто-то заказал торт и ел его, но я не ел ничего. Я не ел этот торт. Я ничего такого не сделал и не понимаю, почему люди говорят об этом», — цитирует Нурмагомедова Bloodyelbow.