Нурмагомедов: Я не ел тирамису, не понимаю, почему все об этом говорят
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на обвинения Тони Фергюсона, упрекнувшего его в непрофессионализме во время сгонки веса.
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Видимо, что-то случилось...
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В одном из интервью американец сказал, что россиянин в период сгонки веса якобы позволил себе употреблять очень калорийный десерт тирамису.
Эти бойцы должны были провести бой в начале марта на турнире UFC 209, однако встречу пришлось отменить
«Я не понимаю, почему люди говорят об этом. Я не ем тирамису. Мы с компанией пошли в ресторан, но я был единственным, кто сгонял вес. Другим не нужно было заниматься сгонкой веса, и они ели, что хотели. Но я ничего из этого не ел. Я ел лишь свою еду.
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