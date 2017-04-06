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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29334026/
6 апреля 2017, 10:54 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Уайт: Бой Макгрегора с Мейвезером будет первым и последним подобным опытом

Президент UFC Дэна Уайт сказал, что лишь Конору Макгрегору позволит провести бой по правилам бокса, и это будет исключительный случай.

Макгрегор желает провести поединок по правилам бокса против Флойда Мейвезера-младшего, и ранее атлетическая комиссия штата Невада одобрила этот бой.

«Нет, мне не нравится идея других подобных боёв. Но об этом поединке так много говорили. Это большое событие. Теперь мои бойцы говорят, что хотели бы сразиться с тем-то и тем-то парнем. Но это будет первый и последний раз (проведение подобного поединка).

Это интригующий бой. Людям он действительно интересен. Конор хочет его заполучить, потому что с финансовой точки зрения он принесёт ему огромные деньги. Я чрезвычайно уважаю Конора. Он выходит на бой при таких обстоятельствах, при каких парни его уровня этого бы не сделали», — цитирует Уайта Foxsports.
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Спортивная комиссия штата Невада одобрила проведение боя между Мейвезером и МакГрегором

Спортивная комиссия штата Невада одобрила проведение боя между Мейвезером и МакГрегором

Директор Государственной спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннет дал добро на проведение между 12-кратным экс-чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором.
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