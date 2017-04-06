Уайт: Бой Макгрегора с Мейвезером будет первым и последним подобным опытом
Президент UFC Дэна Уайт сказал, что лишь Конору Макгрегору позволит провести бой по правилам бокса, и это будет исключительный случай.
Макгрегор желает провести поединок по правилам бокса против Флойда
«Нет, мне не нравится идея других подобных боёв. Но об этом поединке так много говорили. Это большое событие. Теперь мои бойцы говорят, что хотели бы сразиться с
Это интригующий бой. Людям он действительно интересен. Конор хочет его заполучить, потому что с финансовой точки зрения он принесёт ему огромные деньги. Я чрезвычайно уважаю Конора. Он выходит на бой при таких обстоятельствах, при каких парни его уровня этого бы не сделали», — цитирует Уайта Foxsports.
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