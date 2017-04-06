Уайт: Бой Макгрегора с Мейвезером будет первым и последним подобным опытом

Макгрегор желает провести поединок по правилам бокса против Флойда Мейвезера-младшего, и ранее атлетическая комиссия штата Невада одобрила этот бой.



«Нет, мне не нравится идея других подобных боёв. Но об этом поединке так много говорили. Это большое событие. Теперь мои бойцы говорят, что хотели бы сразиться с тем-то и тем-то парнем. Но это будет первый и последний раз (проведение подобного поединка).



Это интригующий бой. Людям он действительно интересен. Конор хочет его заполучить, потому что с финансовой точки зрения он принесёт ему огромные деньги. Я чрезвычайно уважаю Конора. Он выходит на бой при таких обстоятельствах, при каких парни его уровня этого бы не сделали», — цитирует Уайта Foxsports.