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5 апреля 2017, 18:49 | Летние: Единоборства | ТАСС

Федор Емельяненко не планирует проводить реванш с бразильцем Антонио Силвой

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко не хочет проводить реванш с бразильцем Антонио Силвой. Об этом Емельяненко заявил на пресс-конференции.

<span class=error>Силва</span> 2 июня в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> проведет поединок против россиянина Виталия <span class=error>Минакова</span>. Увеличить
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Силва 2 июня в Санкт-Петербурге проведет поединок против россиянина Виталия Минакова. Емельяненко 24 июня проведет поединок против американца Мэтта Митриона в организации Bellator.

«Нет, у меня нет желания на реванш с Силвой. Моя ближайшая цель — бой 24 июня с Митрионом. Желаю удачи Виталию Минакову, чтобы он победил», — сказал Емельяненко.

Силва победил Емельяненко техническим нокаутом в поединке 12 февраля 2011 года. За карьеру бразилец одерживал победы над такими известными бойцами как Андрей Орловский, Алистар Оверим, Рикко Родригес, Фрэнк Мир и Рой Нельсон.
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