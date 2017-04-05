Федор Емельяненко не планирует проводить реванш с бразильцем Антонио Силвой

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Силва 2 июня в Санкт-Петербурге проведет поединок против россиянина Виталия Минакова. Емельяненко 24 июня проведет поединок против американца Мэтта Митриона в организации Bellator.

«Нет, у меня нет желания на реванш с Силвой. Моя ближайшая цель — бой 24 июня с Митрионом. Желаю удачи Виталию Минакову, чтобы он победил», — сказал Емельяненко.

Силва победил Емельяненко техническим нокаутом в поединке 12 февраля 2011 года. За карьеру бразилец одерживал победы над такими известными бойцами как Андрей Орловский, Алистар Оверим, Рикко Родригес, Фрэнк Мир и Рой Нельсон.