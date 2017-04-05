Чемпион России по рукопашному бою погиб при взрыве в питерском метро
Чемпион России по рукопашному бою Денис Петров погиб при взрыве метро в
Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Sportfm.ru.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
По словам коллеги спортсмена, он ехал на тренировку, но не добрался до места.
«Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку. Таких спортсменов, как он, очень мало, у него было большое будущее», — приводит слова коллеги Life.
Напомним, взрыв произошел 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате погибли 14 человек, ранены более 50.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter