Чемпион России по рукопашному бою погиб при взрыве в питерском метро

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По словам коллеги спортсмена, он ехал на тренировку, но не добрался до места.

«Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку. Таких спортсменов, как он, очень мало, у него было большое будущее», — приводит слова коллеги Life.

Напомним, взрыв произошел 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате погибли 14 человек, ранены более 50.