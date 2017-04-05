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5 апреля 2017, 9:35 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Чемпион России по рукопашному бою погиб при взрыве в питерском метро

Чемпион России по рукопашному бою Денис Петров погиб при взрыве метро в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Sportfm.ru.

В петербургском метро произошел взрыв на перегоне между Сенной и Технологическим институтом.  Увеличить
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© Reuters

По словам коллеги спортсмена, он ехал на тренировку, но не добрался до места.

«Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку. Таких спортсменов, как он, очень мало, у него было большое будущее», — приводит слова коллеги Life.

Напомним, взрыв произошел 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате погибли 14 человек, ранены более 50.
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