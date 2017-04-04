Дус Анжус дебютирует в полусреднем весе боем против Саффедина
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль Дус Анжус узнал имя следующего соперника.
Свой дебютный поединок в полусреднем весе бразилец проведёт против бывшего чемпиона Strikeforce в полусреднем весе Тарека Саффедина. Встреча состоится 17 июня в Сингапуре на турнире UFC Fight Night 111, об этом сообщает Bloodyelbow.
Два своих последних поединка Дус Анжус проиграл (Эдди Алвьаресу и Тони Фергюсону), связав эти неудачи со сгонкой веса — бразилец принял решение подняться в новый для себя дивизион.
Что касается Сафеддина, то он проиграл три из четырёх последних боёв, для него схватка против Дус Анжуса станет шестой в UFC.
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