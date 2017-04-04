Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29314673/
4 апреля 2017, 19:35 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Дус Анжус дебютирует в полусреднем весе боем против Саффедина

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль Дус Анжус узнал имя следующего соперника.

Свой дебютный поединок в полусреднем весе бразилец проведёт против бывшего чемпиона Strikeforce в полусреднем весе Тарека Саффедина. Встреча состоится 17 июня в Сингапуре на турнире UFC Fight Night 111, об этом сообщает Bloodyelbow.

Два своих последних поединка Дус Анжус проиграл (Эдди Алвьаресу и Тони Фергюсону), связав эти неудачи со сгонкой веса — бразилец принял решение подняться в новый для себя дивизион.

Что касается Сафеддина, то он проиграл три из четырёх последних боёв, для него схватка против Дус Анжуса станет шестой в UFC.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!