Туменов проведет бой против Алфая на турнире ACB

Как стало известно «Советскому спорту», 20 мая он проведет бой против бразильца Марсело Алфая.

За свою карьеру в ММА Туменов провел 21 поединок, в которых одержал 17 побед и потерпел четыре поражения. Альберт выступал в UFC с 2014 года. В американской лиге он провел восемь боев, три из которых завершились поражениями. На данный момент россиянин имеет серию из двух поражений.

Алфая за свою карьеру провел 26 боев, в которых одержал 18 побед, потерпел семь поражений. Еще один поединок с его участием носит статус «несостоявшийся».