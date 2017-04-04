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4 апреля 2017, 17:47 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Туменов проведет бой против Алфая на турнире ACB

25-летний российский боец ММА полусредней весовой категории Альберт Туменов, который ранее выступал в UFC, свой следующий поединок проведет на турнире российского промоушена ACB.

Как стало известно «Советскому спорту», 20 мая он проведет бой против бразильца Марсело Алфая.

За свою карьеру в ММА Туменов провел 21 поединок, в которых одержал 17 побед и потерпел четыре поражения. Альберт выступал в UFC с 2014 года. В американской лиге он провел восемь боев, три из которых завершились поражениями. На данный момент россиянин имеет серию из двух поражений.

Алфая за свою карьеру провел 26 боев, в которых одержал 18 побед, потерпел семь поражений. Еще один поединок с его участием носит статус «несостоявшийся».
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