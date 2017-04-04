Бой Виктора Немкова против Ронни Маркеса возглавит M-1 Challenge 77
19 мая в Сочи на турнире M-1 Challenge 77 в главном поединке вечера зрителей ожидает бой между сильнейшим российским бойцом полутяжелого веса, учеником Федора Емельяненко,
экс-чемпионом M-1 Challenge Виктором Немковым (Александр Невский ОЭМК, 24−6) и одним из сильнейших спортсменов Бразилии, чемпионом Shooto (Южная Америка) и King of the Cage (США), ветераном UFC Ронни Маркесом (Бразилия, 16−4).
Ронни Маркес ворвался на международную сцену в 2011 году, и сразу же зарекомендовал себя как одного из самых многообещающих молодых талантов Бразилии. После победы над мировой звездой Пауло Фильо он подписал контракт с UFC, где одержал три победы подряд и в
Виктор Немков сейчас находится на пике своей бойцовской карьеры — за более чем 8 лет тренировок в команде «Александр Невский ОЭМК» под руководством заслуженных тренеров и самого Федора Емельяненко он завоевал бесчетное количество титулов — стал чемпионом мира и победителем кубка мира по боевому самбо, выиграл первое российское
Один из будущих оппонентов входил не так давно в мировую двадцатку лучших бойцов, другой входит в нее сейчас. 40 побед в 50 поединках на двоих. Множество чемпионских поясов и скальпов звездных оппонентов собрали они на протяжении своей карьеры. Один блистал в UFC, другой стал настоящей звездой российских смешанных единоборств. Пришло время Ронни Маркесу и Виктору Немкову сразиться в очном бою и местом их битвы станет Сочи. Зрителей ожидает бой двух звезд мирового уровня.
Помимо главного боя зрители увидят поединки с участием не знающего поражений краснодарца Артема Фролова, чемпиона России по панкратиону Михаила Рагозина, ветерана разведки отряда специального назначения Андрея Селедцова, чемпиона Road To M-1 Germany Тилля Кинне, неоднократного чемпиона Бразилии по
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