Сергей Хандожко: Думайте, что делаете, или не занимайтесь боями

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На прошлой неделе 24-летний российский боец Сергей Хандожко одержал 24-ю победу в профессиональной карьере на турнире ACB-55. Через несколько дней после поединка Сергей стал гостем редакции «Известий». В ходе беседы с корреспондентом Азаматом Бостановым спортсмен рассказал о том, как начал заниматься смешанными единоборствами, назвал бой своей мечты, а также поделился воспоминаниями о самых интересных схватках.

— Как вы пришли в бои без правил?

— В детстве у меня не было желания заниматься MMA — я ходил на самбо и дзюдо, но боялся физических контактов. У меня была настоящая фобия, что ударом могут сломать нос. В 15 лет я перешел в контактный спорт — ушу саньда. Мы дрались так ярко, что я забыл про свои страхи. А в 18 лет случайно увидел объявление, что идет набор в команду ММА, и сразу понял: хочу стать профессиональным бойцом. Нашел хороших тренеров… И вот с тех пор всё и началось. Я помню, это было 30 декабря. Я пришел на первую тренировку, и там было всего два человека. Мне надо было ехать до зала почти три часа, но это меня не остановило.

— И вы постоянно так ездили?

— Постоянно. Параллельно я учился в академии МВД. В пять утра вставал, до шести вечера учился, а потом сразу на тренировку в Москву. Потом после тренировки ехал домой, а это было часов в 11. Усталость накапливалась так, что в конце каждого месяца я брал больничный на неделю. Придумывал симптомы, имитировал, чтобы хоть немного выспаться.

— Когда вы поняли, что из увлечения это переросло в дело всей жизни?

— Если честно, до сих пор этого понимания нет. Изначально я не думал о карьере, относился к этому как к хобби. Сейчас я могу посоветовать молодым бойцам плавно выстраивать карьеру. Должна сложиться лестница — шаг за шагом, чтобы не сломаться в самом начале, не травмироваться, не испортить статистику. А тогда я вообще об этом не думал. Я просто дрался. Мне могли за три дня позвонить, сказать, что будет бой, и я без раздумий соглашался. Даже если не в моем весе было — всё равно давал согласие. А уже потом пошли какие-то успехи и я стал серьезнее относиться к этому.

— Помните свой первый гонорар?

— Первые деньги я получил за второй профессиональный бой — 6 тыс. рублей и пакет разогревающих мазей, у которых истек срок годности. Мы с друзьями отметили победу. Так первый гонорар и закончился.

— Сейчас условия для бойцов сопоставимы с теми, что были во время вашего дебюта?

— Сейчас всё намного лучше. Даже если сравнить с теми временами, когда я начинал. Я вроде как бы ещё молодой боец, мне 24 года, но когда я начинал, — а это было шесть лет назад, всё-таки серьезный срок, — ММА были вообще на другом уровне. Тогда было две организации: М1 и UFC. Но там дрались лучшие бойцы и никто туда не мог попасть, хоть и деньги там платили маленькие. А сейчас сама отрасль вышла на новый уровень и занятие этим спортом дает очень большие возможности. Тренировать, например. Я провожу персональные тренировки. Бойцы увидели деньги и поняли, что их труд может окупиться.

— В плане тренировочных условий что-то изменилось за эти шесть лет?

— Сейчас в Москве много шикарных залов именно с клетками. И не только в Москве, по всем регионам России. Единственный минус — не хватает тренеров по ММА.

— В вашей карьере 30 боев. Можете вспомнить самое обидное поражение и самые тяжелые победы?

— У меня два самых обидных поражения. Самое-самое — от Эдика Вартаняна. Я был близок к победе, два раза посылал Вартаняна в нокдаун, но не смог добить и упустил инициативу. Второе — от австралийского экс-бойца UFC Бена. Из-за проблем со здоровьем я не смог ничего показать в том бою. Отлично подготовился, был в хорошей форме, но буквально за две недели произошел какой-то сбой в организме. Я не придал этому значения, вышел драться, а через минуту понял, что у меня вообще нет сил.

Самая тяжелая победа — наверное, с кубинцем… Кровавый бой. Первый раунд я проиграл вчистую. Оказался в нокдауне: я бью, он выключается и головой бьет мне в висок — тут уже я выключаюсь и мы падаем оба. Потом получилось вырвать победу практически зубами.

— У тебя есть спортивная мечта?

— Когда я начинал карьеру, мечтал только о UFC. В принципе у меня был шанс подписать контракт с этой организацией, но на тот момент я понимал, что пока не дотягиваю до их уровня. А сейчас я наблюдаю за тем, что творится в UFC: массовые уходы бойцов, конфликты по поводу гонораров… Поэтому моя мечта — забрать пояс ACB в своем весе. А если получится, то в двух весах. Я не говорю, что я это сделаю, но почему бы не ставить себе большие цели? Это нормально.

— В свое время у тебя были переговоры с Bellator. Почему не удалось подписать соглашение?

— В начале года мне было сделано предложение перейти в этот американский промоушен, но я отказался. Потому что я сейчас именно в той организации, в которой хочу находиться, где мне всё нравится. Устраивает финансовая сторона, а самое главное — если ты хороший боец, показываешь результат и нормально себя ведешь, к тебе будет отличное отношение.

— С кем бы вы хотели встретиться в поединке?

— Карлос Кондит. Я внимательно смотрю его бои, они всегда получаются зрелищными. Он всегда выкладывается на полную катушку. У него, конечно, немало поражений, но все они — от топовых бойцов… Можно проиграть так, чтобы это запомнилось. Вот он — из тех людей, кто проигрывал только так, а выигрывал очень зрелищно. Так что я бы хотел встретиться с Кондитом, Полом Дейли и Роббли Лоу. Для меня это три самых крутых бойца в ММА.

— Вы выступаете в категории до 77 кг. А какой у вас вес в быту?

— Около 90 кг. Наедаюсь каждый день: печеньки, сладости — после сгонки тяжело остановиться.

— Легко дается сгонка?

— Если я делаю всё правильно и грамотно, то нормально. Потому что пару раз делал это неправильно… И это было ужасно. Я очень много здоровья оставил на эти две сгонки. У меня даже есть фотографии, где у меня ужасные мешки под глазами, весь ссохшийся… Вот это было тяжело.

— Сколько килограммов вы набираете между взвешиванием и боем?

— На крайний бой я выходил с весом 86 кг.

— Девять килограммов за день?

— Да, очень быстро набирается вес. Уже вечером после взвешивания я весил 86 кг. В основном, когда сгоняешь вес, из организма выходит много воды. А после взвешивания начинаешь много пить. Первые несколько часов нужно обязательно пить по литру воды для правильного восстановления. Одной водой и набираешь весь вес.

— А вообще надо сгонять вес?

— Если бы взвешивание проводили за пару часов до боя, то все были бы в равных условиях и перестали этим заниматься. С другой стороны, надо добавить проверки здоровья — проверять бойцов во время сгонки. Мне кажется, что боец и сам должен к этому внимательнее относиться. У меня во время сгонки пару раз появлялись мысли о том, что я сейчас, что называется, «отъеду». Я не мог уснуть — было больно даже лежать, потому что начинало болеть сердце. Я лежал с холодной тряпкой на голове и на груди… Мы сами понимаем, на какой риск идем, поэтому — либо не занимайтесь боями, либо думайте, как вы это делаете.

— Чем будете заниматься после завершения карьеры?

— Пока не знаю, но уже скоро буду подготавливать фундамент, не хочется остаться у разбитого корыта. Пока ты побеждаешь, пока ты на слуху — ты интересен. Спонсоры, друзья… В общем, есть мысли по этому поводу, но пока не готов их озвучить.