Нурмагомедов: Надеюсь, бой с Фергюсоном состоится в сентябре

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В начале марта российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов должен был провести главный поединок в своей карьере — против американца Тони Фергюсона за пояс временного чемпиона UFC в легком весе. 28-летний спортсмен заканчивал долгий тренировочный сбор, занимаясь в одном из лучших залов мира, однако за день до поединка не явился на церемонию взвешивания, поскольку попал в больницу из-за проблем со здоровьем. В итоге бой с Тони Фергюсоном был отменен. Корреспондент «Известий» Азамат Бостанов встретился с бойцом, чтобы узнать о его самочувствии, первых тренировках после выхода из больницы и дате следующего поединка.

— Как вы сейчас себя чувствуете?

— Спасибо, намного лучше. Есть небольшой дискомфорт, но это мелочи. Уже приступил к тренировкам, начал заниматься.

— Вы только что вернулись в Москву из Германии. Там проходило обследование?

— Да, я был в клинике. Могу сказать, что в целом всё в порядке и мне уже можно получать небольшие физические нагрузки. В ближайшее время вновь полечу туда на реабилитацию.

— Прошел месяц после отмены вашего боя с Тони Фергюсоном. Что же в тот момент пошло не так? Какие проблемы возникли со сгонкой веса?

— Вы были у нас в зале A.K.A. за пару недель до начала боя и видели наши тренировки. Все шло отлично: мы упорно занимались, я был в хорошей форме и сгонка веса шла по плану. Но в последний день организм дал сбой. Такое бывает у спортсменов во время сгонки веса. Я был на финишной прямой, оставалось совсем чуть-чуть, но, к огромному сожалению, случилось то, что случилось.

— Кто виноват в случившемся?

— Виноват я сам. Поймите, я всё делал, как положено, тут нет такого, чтобы я отклонялся от заданного плана или плохо занимался. Это был сбой в работе организма, а такие вещи невозможно предугадать.

— Во время нашего общения в Лас-Вегасе за несколько дней до боя вы выглядели очень усталым, а Фергюсон в интервью назвал вас толстячком…

— Тони может говорить что угодно, но ринг всё расставит на свои места. Я надеюсь, что наш бой все же состоится. Я не дерусь в священный месяц Рамадан, так что с учетом времени, которое понадобится на подготовку, надеюсь, что следующий бой пройдет уже в сентябре. Раньше я точно не выйду на ринг.

— Кого бы вы хотели видеть своим соперником?

— Тони Фергюсона. Для меня это бой мечты. Фергюсон — самый сильный из всех возможных оппонентов. Между нами много недосказанного. К тому же мне хочется, чтобы и все наши болельщики увидели это противостояние. Знаю, как сильно его ждали в нашей стране, как поддерживали меня. Я слышал, что UFC хочет организовать бой Фергюсона в июле — как говорят, с Нейтом Диазом. Что ж, надеюсь, Тони выйдет победителем из этого противостояния и мы наконец встретимся.

— Сейчас весь бойцовский мир обсуждает возможный поединок Флойда Мейвейзера с Конором Макгрегором.

— Если этот бой состоится, это будет крутое шоу. Но для меня исход встречи кажется очевидным. Когда бойцы дерутся по правилам бокса, побеждает Флойд, а если по правилам смешанных единоборств — победа за Конором.

— К следующему бою в UFC вы будете готовиться в США?

— Да, мы выбрали для нашей команды зал А. К. А. и очень довольны им. Это отличный спортивный зал в Сан-Хосе, там занимаются лучшие в мире бойцы. Там нет ничего сверхъестественного в плане тренажеров — я бы назвал его обычной качалкой. Но там ты тренируешься с лучшими, видишь рядом заслуженных звезд мирового ММА и можешь многому у них научиться.

— Хотели бы, чтобы отец присоединился к вам во время сборов?

— Безусловно. Его помощь для меня очень важна. Но, как вы знаете, его не пускают в США. Сейчас мы работаем над этим. Надеюсь, вопрос удастся уладить.

Справка «Известий».

Хабиб Нурмагомедов знаменит своей великолепной борцовской техникой. Боец по прозвищу Орел является обладателем рекорда UFC по количеству тейкдаунов (бросков) в одном поединке. 28-летний спортсмен обладает одной из лучших статистик в бойцовском мире — на его счету 23 победы в 23 поединках. Восемь боев он завершил нокаутом, в семи схватках его соперники сдавались, а еще в восьми Нурмагомедов побеждал решением судей. Рефери ни разу не расходились во мнениях — победа всегда отдавалась Хабибу единогласно.

Нурмагомедов является обладателем Кубка и чемпионом Евразии по рукопашному бою, чемпионом России, двукратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом Европы по панкратиону и чемпионом мира по грепплингу по версии NAGA Grappling.