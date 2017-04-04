Нурмагомедов: Надеюсь, бой с Фергюсоном состоится в сентябре
Знаменитый российский боец UFC — о процессе реабилитации, причинах отмены поединка с Тони Фергюсоном и мечте выйти на ринг против американского легковеса.
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В начале марта российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов должен был провести главный поединок в своей карьере — против американца Тони Фергюсона за пояс временного чемпиона UFC в легком весе. 28-летний спортсмен заканчивал долгий тренировочный сбор, занимаясь в одном из лучших залов мира, однако за день до поединка не явился на церемонию взвешивания, поскольку попал в больницу
— Как вы сейчас себя чувствуете?
— Спасибо, намного лучше. Есть небольшой дискомфорт, но это мелочи. Уже приступил к тренировкам, начал заниматься.
— Вы только что вернулись в Москву из Германии. Там проходило обследование?
— Да, я был в клинике. Могу сказать, что в целом всё в порядке и мне уже можно получать небольшие физические нагрузки. В ближайшее время вновь полечу туда на реабилитацию.
— Прошел месяц после отмены вашего боя с Тони Фергюсоном. Что же в тот момент пошло не так? Какие проблемы возникли со сгонкой веса?
— Вы были у нас в зале A.K.A. за пару недель до начала боя и видели наши тренировки. Все шло отлично: мы упорно занимались, я был в хорошей форме и сгонка веса шла по плану. Но в последний день организм дал сбой. Такое бывает у спортсменов во время сгонки веса. Я был на финишной прямой, оставалось совсем
— Кто виноват в случившемся?
— Виноват я сам. Поймите, я всё делал, как положено, тут нет такого, чтобы я отклонялся от заданного плана или плохо занимался. Это был сбой в работе организма, а такие вещи невозможно предугадать.
— Во время нашего общения в
— Тони может говорить что угодно, но ринг всё расставит на свои места. Я надеюсь, что наш бой все же состоится. Я не дерусь в священный месяц Рамадан, так что с учетом времени, которое понадобится на подготовку, надеюсь, что следующий бой пройдет уже в сентябре. Раньше я точно не выйду на ринг.
— Кого бы вы хотели видеть своим соперником?
— Тони Фергюсона. Для меня это бой мечты. Фергюсон — самый сильный из всех возможных оппонентов. Между нами много недосказанного. К тому же мне хочется, чтобы и все наши болельщики увидели это противостояние. Знаю, как сильно его ждали в нашей стране, как поддерживали меня. Я слышал, что UFC хочет организовать бой Фергюсона в июле — как говорят, с Нейтом Диазом. Что ж, надеюсь, Тони выйдет победителем из этого противостояния и мы наконец встретимся.
— Сейчас весь бойцовский мир обсуждает возможный поединок Флойда Мейвейзера с Конором Макгрегором.
— Если этот бой состоится, это будет крутое шоу. Но для меня исход встречи кажется очевидным. Когда бойцы дерутся по правилам бокса, побеждает Флойд, а если по правилам смешанных единоборств — победа за Конором.
— К следующему бою в UFC вы будете готовиться в США?
— Да, мы выбрали для нашей команды зал А. К. А. и очень довольны им. Это отличный спортивный зал в
— Хотели бы, чтобы отец присоединился к вам во время сборов?
— Безусловно. Его помощь для меня очень важна. Но, как вы знаете, его не пускают в США. Сейчас мы работаем над этим. Надеюсь, вопрос удастся уладить.
Справка «Известий».
Хабиб Нурмагомедов знаменит своей великолепной борцовской техникой. Боец по прозвищу Орел является обладателем рекорда UFC по количеству тейкдаунов (бросков) в одном поединке. 28-летний спортсмен обладает одной из лучших статистик в бойцовском мире — на его счету 23 победы в 23 поединках. Восемь боев он завершил нокаутом, в семи схватках его соперники сдавались, а еще в восьми Нурмагомедов побеждал решением судей. Рефери ни разу не расходились во мнениях — победа всегда отдавалась Хабибу единогласно.
Нурмагомедов является обладателем Кубка и чемпионом Евразии по рукопашному бою, чемпионом России, двукратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом Европы по панкратиону и чемпионом мира по грепплингу по версии NAGA Grappling.
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