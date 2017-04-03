Виктор Немков сразится с Ронни Маркесом в главном бою M-1 Challenge 77
Российский боец ММА Виктор Немков (24−6), представляющий клуб «Александр Невский», проведёт свой следующий поединок против чемпиона Shooto (Южная Америка) и King of the Cage (США), а также ветерана UFC бразильца Ронни Маркеса (16−4).
Встреча этих бойцов станет главным событием турнира M-1 Challenge 77, запланированного на 19 мая в Сочи.
«Помимо главного боя, зрители увидят поединки с участием не знающего поражений краснодарца Артёма Фролова, чемпиона России по панкратиону Михаила Рагозина, ветерана разведки отряда специального назначения Андрея Селедцова, чемпиона Road To M-1 Germany Тилля Кинне, неоднократного чемпиона Бразилии по
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