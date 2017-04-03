Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29297034/
3 апреля 2017, 16:18 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Виктор Немков сразится с Ронни Маркесом в главном бою M-1 Challenge 77

Российский боец ММА Виктор Немков (24−6), представляющий клуб «Александр Невский», проведёт свой следующий поединок против чемпиона Shooto (Южная Америка) и King of the Cage (США), а также ветерана UFC бразильца Ронни Маркеса (16−4).

Встреча этих бойцов станет главным событием турнира M-1 Challenge 77, запланированного на 19 мая в Сочи.

«Помимо главного боя, зрители увидят поединки с участием не знающего поражений краснодарца Артёма Фролова, чемпиона России по панкратиону Михаила Рагозина, ветерана разведки отряда специального назначения Андрея Селедцова, чемпиона Road To M-1 Germany Тилля Кинне, неоднократного чемпиона Бразилии по муай-тай Рафаэля Шавьера, чемпиона мира по кикбоксингу и кудо Рауля Тутараули, лучшего португальского бойца Артура Лемоса, а также многих других известных российских и зарубежных бойцов. Сочинцы получат возможность увидеть выступления двух бойцов из клуба “Сочи Star” — Дениса Клюева и Алексея Брусса и поддержать земляков на столь грандиозном событии», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Маирбек Хасиев: UFC — это мыльный пузырь

Основатель организации АCB Маирбек Хасиев на пресс-конференции, посвященной шоу АCB 57, сделал несколько заявлений, в одном из которых поставил под сомнение статус UFC и Bellator.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!