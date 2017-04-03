«Мы приняли официальное правило: ни один, даже самый сильный, чемпион из другой лиги, подписывая контракт с АСВ, не получит в первом же бою право драться за титул. Будь ты даже Джон Джонс — чтобы доказать свою силу и получить поединок за пояс, предварительно надо будет выиграть минимум одну-две схватки. Вообще, слава UFC и Bellator очень сильно раздута. UFC — это просто мыльный пузырь. И он обязательно в скором времени лопнет. Ну, а Bellator мы обязательно догоним и перегоним. Уже в ближайшее время. Может быть, даже до конца этого года, — заявил Хасиев.