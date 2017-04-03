Маирбек Хасиев: UFC — это мыльный пузырь
Основатель организации АCB Маирбек Хасиев на
пресс-конференции, посвященной шоу АCB 57, сделал несколько заявлений, в одном из которых поставил под сомнение статус UFC и Bellator.
«Мы приняли официальное правило: ни один, даже самый сильный, чемпион из другой лиги, подписывая контракт с АСВ, не получит в первом же бою право драться за титул. Будь ты даже Джон Джонс — чтобы доказать свою силу и получить поединок за пояс, предварительно надо будет выиграть минимум
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