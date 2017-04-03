Нурмагомедов: Поражение Макгрегора от старого Мейвезера ударит по имиджу ММА

«Как болельщику мне очень интересен тот бой. Я прекрасно понимаю, почему всё это происходит. Организаторы гарантированно заработают большие деньги. Такое событие миру ММА пока неведомо. Но по правде сказать, для ММА это очень опасный бой. С точки зрения популярности мы близки по рейтингу к боксу. И если такой продвинутый боец, как Конор Макгрегор, потерпит поражение от 40-летнего Мейвезера, это ударит по репутации ММА. Но, очевидно, деньги перевешивают любые риски», — цитирует Нурмагомедова BoxingScene.