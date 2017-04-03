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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29291251/
3 апреля 2017, 10:46 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Нурмагомедов: Поражение Макгрегора от старого Мейвезера ударит по имиджу ММА

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов опасается, что поединок между звездой UFC Конором Макгрегором и экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим может нанести ущерб имиджу смешанных единоборств.

«Как болельщику мне очень интересен тот бой. Я прекрасно понимаю, почему всё это происходит. Организаторы гарантированно заработают большие деньги. Такое событие миру ММА пока неведомо. Но по правде сказать, для ММА это очень опасный бой. С точки зрения популярности мы близки по рейтингу к боксу. И если такой продвинутый боец, как Конор Макгрегор, потерпит поражение от 40-летнего Мейвезера, это ударит по репутации ММА. Но, очевидно, деньги перевешивают любые риски», — цитирует Нурмагомедова BoxingScene.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Поединок по правилам смешанных единоборств между россиянином Иваном Штырковым и британцем Филиппом де Фрисом заменит перенесенный бой между боксерами россиянином Магомедом Курбановым и американцем Шейном Мосли в программе бойцовского турнира в Екатеринбурге 5 мая. Об этом сообщила пресс-служба RCC Boxing Promotion.
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