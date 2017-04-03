Бой Штыркова с де Фрисом заменит поединок Мосли — Курбанов на турнире в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Поединок по правилам смешанных единоборств между россиянином Иваном Штырковым и британцем Филиппом де Фрисом заменит перенесенный бой между боксерами россиянином Магомедом Курбановым и американцем Шейном Мосли в программе бойцовского турнира в Екатеринбурге 5 мая. Об этом сообщила
пресс-служба RCC Boxing Promotion.
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«Филип де Фрис подписал контракт на бой с Иваном Штырковым, который состоится 5 мая в Екатеринбурге», — сказали в
Ранее ТАСС сообщал, что бой между Курбановым и Мосли перенесен на 9 сентября, причиной стала травма руки американца. Поединок за Интерконтинентальный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг между 21-летним Курбановым и 45-летним Мосли должен был пройти 5 мая в Екатеринбурге.
Всего в активе 28-летнего Штыркова девять побед (семь досрочно) и ни одного поражения. В предыдущем поединке Штырков техническим нокаутом победил известного бразильца Антонио Силву. Также в активе россиянина победа над американцем Джеффом Монсоном техническим нокаутом в первом раунде.
30-летний де Фрис ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Всего на его счету в смешанных единоборствах 12 побед (11 досрочно), пять поражений.
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