Нурмагомедов: Американец Тони Фергюсон проведет следующий бой в июне
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Американец Тони Фергюсон, поединок которого с россиянином Хабибом Нурмагомедовым был отменен, следующий бой проведет в июне. Об этом ТАСС рассказал Нурмагомедов.
«UFC хочет организовать ему бой в июне, соперником будет Диас или Барбоза. Надеюсь, что он победит и продлит серию», — сказал Нурмагомедов.
Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в
В настоящий момент россиянин проходит восстановление, которое займет около трех месяцев.
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