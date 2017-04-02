Нурмагомедов: Американец Тони Фергюсон проведет следующий бой в июне

«UFC хочет организовать ему бой в июне, соперником будет Диас или Барбоза. Надеюсь, что он победит и продлит серию», — сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. «Временный» титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса.

В настоящий момент россиянин проходит восстановление, которое займет около трех месяцев.