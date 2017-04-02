«Матч ТВ» выкупил права на показ всех турниров UFC в 2017 году
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» выкупил права на показ всех турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2017 году. Об этом ТАСС сообщила генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки.
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В конце февраля стало известно, что «Матч ТВ» приобрел у компании «Телеспорт» права на показ UFC.
«Мы купили права, — сказала Канделаки. — Мы планировали продлить кейс (трансляций UFC) в этом году, но появилась компания “Телеспорт”, которая выкупила права у правообладателя. Дробно продавать права не имеет смысла, пока у нас нет такого спроса на трансляции. Сумму раскрыть не могу, но это именно та сумма, которую мы резервировали в бюджете, ни рублем, ни долларом больше».
Первым турниром в нынешнем году, который показал «Матч ТВ», стал UFC 209, где должен был провести поединок россиянин Хабиб Нурмагомедов. Бой Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном был отменен
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