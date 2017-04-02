Менеджер Нурмагомедова назвал Фергюсона лицемерной тварью

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«Эта лицемерная тварь Тони Фергюсон говорит гадости о моем брате Хабибе и постит фотографии с тирамису после того, как пожелал ему поправиться. Его знают только за то, что он должен был драться с Хабибом. Последний раз, когда мы виделись, он просил Хабиба сфотографироваться с ним», — добавил Абдельазиз.

По его словам, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотело, чтобы Фергюсон дрался с Нурмагомедовым. «Он получил титульный бой потому, что мы на это согласились», — добавил менеджер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">First of all this fake ass <a href="https://twitter.com/TonyFergusonXT">@TonyFergusonXT</a> now talking shit about my brother Khabib and posting tiramisu pictures after he said -- cont--</p>— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) <a href="https://twitter.com/AliAbdelaziz00/status/847980935651786752">1 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>