Махачев: Мой следующий бой в UFC наверняка состоится 28 мая

«В UFC сказали, что ближайший мой бой наверняка состоится 28 мая. Имя соперника пока точно назвать не могу, но руководство просило держать себя в форме и быть готовым.



Просил боя с Кевином Ли, но ему дали другого соперника. Теперь уже без разницы, против кого выходить. Главное — подраться до Рамадана, иначе придётся долго прождать следующего боя. Не подерусь в мае — следующего выхода в клетку, скорее всего, придётся ждать до осени.



Подрался бы с любым из топ-10 хоть сейчас. Это большой шанс для меня, ведь когда соревнуешься с лучшими, ты растёшь. А я не хочу стоять не месте», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.