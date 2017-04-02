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2 апреля 2017, 15:40 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Махачев: Мой следующий бой в UFC наверняка состоится 28 мая

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев рассказал о своём следующем поединке в UFC.

«В UFC сказали, что ближайший мой бой наверняка состоится 28 мая. Имя соперника пока точно назвать не могу, но руководство просило держать себя в форме и быть готовым.

Просил боя с Кевином Ли, но ему дали другого соперника. Теперь уже без разницы, против кого выходить. Главное — подраться до Рамадана, иначе придётся долго прождать следующего боя. Не подерусь в мае — следующего выхода в клетку, скорее всего, придётся ждать до осени.

Подрался бы с любым из топ-10 хоть сейчас. Это большой шанс для меня, ведь когда соревнуешься с лучшими, ты растёшь. А я не хочу стоять не месте», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
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