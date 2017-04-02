Крис Вайдман: Бой Конора против Мейвезера будет безумным

«Бой Мейвезера и Макгрегора будет. 100%. Это факт. Как и все, я думал, что это шутка. Очевидно, что у Макгрегора нет шансов. Но все заплатят за просмотр, потому что Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор будут разговаривать. Конор скажет Флойду то, чего никто прежде не говорил. Это будет безумием.



Флойд такой маленький на фоне Конора. Конор просто гигант. Надо понимать, что он самый большой боец полулегкого веса в истории UFC. Он гораздо выше Флойда, его голова намного больше. Это два совершенно разных зверя», — цитирует слова Вайдмана Bloody Elbow.