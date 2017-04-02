Пишущие об ММА журналисты провели бой на турнире Fight Nights
Журналист «Вестника ММА» Никита Бурчак и его коллега из «Московского Комсомольца» Алексей Сафонов провели поединок по правилам ММА в рамках бойцовского вечера Fight Nights Global 62 в Москве. Видео опубликовано на
YouTube-канале промоушена.
Поединок прошел в весовой категории до 93 килограммов. В начале второго раунда победу нокаутом одержал Бурчак, доминировавший на протяжении большей части боя.
Встреча Бурчака и Сафонова на ринге прошла в рамках проекта «Звездный бой». Fight Nights дает возможность
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