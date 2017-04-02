Пишущие об ММА журналисты провели бой на турнире Fight Nights

Поединок прошел в весовой категории до 93 килограммов. В начале второго раунда победу нокаутом одержал Бурчак, доминировавший на протяжении большей части боя.

Встреча Бурчака и Сафонова на ринге прошла в рамках проекта «Звездный бой». Fight Nights дает возможность спортсменам-любителям проводить бои в один вечер с профессионалами.