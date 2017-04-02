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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29283996/
2 апреля 2017, 11:39 | Летние: Единоборства | Lenta.Ru

Пишущие об ММА журналисты провели бой на турнире Fight Nights

Журналист «Вестника ММА» Никита Бурчак и его коллега из «Московского Комсомольца» Алексей Сафонов провели поединок по правилам ММА в рамках бойцовского вечера Fight Nights Global 62 в Москве. Видео опубликовано на YouTube-канале промоушена.

Поединок прошел в весовой категории до 93 килограммов. В начале второго раунда победу нокаутом одержал Бурчак, доминировавший на протяжении большей части боя.

Встреча Бурчака и Сафонова на ринге прошла в рамках проекта «Звездный бой». Fight Nights дает возможность спортсменам-любителям проводить бои в один вечер с профессионалами.
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