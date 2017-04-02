Джо Роган: У Нурмагомедова уже была проблема с печенью перед боем с Джонсоном
Комментатор UFC Джо Роган, заявил, что попытка организации боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором просто невозможна.
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Видимо, что-то случилось...
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«Нельзя организовать такой бой. Я общался со
У него были сильнейшие боли. Я сказал, что Рокхолд наверное разыгрывает меня.
И после этого Нурмагомедов собирался продолжать сгонку веса, снова? и
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