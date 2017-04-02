Джо Роган: У Нурмагомедова уже была проблема с печенью перед боем с Джонсоном

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«Нельзя организовать такой бой. Я общался со спарринг-партнёром Нурмагомедова, Люком Рокхолдом, и он мне сказал, что у Хабиба проблема с печенью. Что-то вроде того, что ему не поступает кровь, или что-то такое.