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2 апреля 2017, 8:24 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Джо Роган: У Нурмагомедова уже была проблема с печенью перед боем с Джонсоном

Комментатор UFC Джо Роган, заявил, что попытка организации боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором просто невозможна.

Комментатор UFC Джо <span class=error>Роган</span> заявил что попытка организации боя между <span class=error>Хабибом</span> Нурмагомедовым и <span class=error>Конором</span> Макгрегором просто невозможна. Увеличить
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«Нельзя организовать такой бой. Я общался со спарринг-партнёром Нурмагомедова, Люком Рокхолдом, и он мне сказал, что у Хабиба проблема с печенью. Что-то вроде того, что ему не поступает кровь, или что-то такое.

У него были сильнейшие боли. Я сказал, что Рокхолд наверное разыгрывает меня.

И после этого Нурмагомедов собирался продолжать сгонку веса, снова? и по-видимому, те же проблемы преследовали Нурмагомедова и перед боем с Джонсоном, как вообще такое возможно?" — приводит слова Рогана Dailystar.
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