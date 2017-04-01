Бывший боец UFC проиграл свой бой на турнире по ММА в Астане

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На выявление сильнейшего потребовалось все три отведенных раунда. По итогам 15 минут схватки рефери единогласно отдали победу россиянину. В третьем раунде чемпион отправил соперника в нокдаун, но бразилец сумел «завязать» фаворита, и не дал ему продолжить атаку.

Во втором по значимости бою вечера россиянин Саид Нурмагомедов (9−1) удушающим приемом победил бразильца Андерсона дос Сантоса (16−4). После точного удара в голову, Нурмагомедов «задушил» соперника на исходе второй минуты встречи.

По очкам свой поединок выиграл россиянин Абдул-Рахман Дудаев (19−4). На встречу с бразильцем Ирмесоном Кавальканте де Оливейра Дудаева потребовались все три раунда, но бой он выиграл единогласным решением судейской бригады. Абубакар Вагаев (13−2) из России победил бразильца Жорже «Жоржинье» Филья (5−2), а казахстанец Фаниль Рафиков (11−1) оказался сильнее украинца Александра Панасюка (11−6−1).