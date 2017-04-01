Бывший боец UFC проиграл свой бой на турнире по ММА в Астане
В главном бою турнира по смешанным единоборствам WFCA 35, прошедшем в Астане, чемпион организации в легком весе Хусейн Халиев из России (16−1) победил опытного бразильского бойца Валмира Ласаро (15−4), в прошлом выступавшего в UFC, передает корреспондент Vesti.kz.
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На выявление сильнейшего потребовалось все три отведенных раунда. По итогам 15 минут схватки рефери единогласно отдали победу россиянину. В третьем раунде чемпион отправил соперника в нокдаун, но бразилец сумел «завязать» фаворита, и не дал ему продолжить атаку.
Во втором по значимости бою вечера россиянин Саид Нурмагомедов (9−1) удушающим приемом победил бразильца Андерсона дос Сантоса (16−4). После точного удара в голову, Нурмагомедов «задушил» соперника на исходе второй минуты встречи.
По очкам свой поединок выиграл россиянин
Ранее сообщалось, что в рамках WFCA 35 казахстанский
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