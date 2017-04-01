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1 апреля 2017, 11:01 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Харитонов нокаутировал американца Гормли на турнире Bellator 175

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Россиянин Сергей Харитонов победил американца Чейза Гормли на турнире по смешанным единоборствам Bellator 175 в Роузмонте (США) в тяжелой весовой категории.

Россиянин Сергей Харитонов победил американца Чейза Гормли на турнире по смешанным единоборствам Bellator 175 в Роузмонте (США) в тяжелой весовой категории. Увеличить
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Бой, состоявшийся в пятницу, завершился победой 36-летнего россиянина в первом раунде. Поединок продолжался 3 минуты 55 секунд.

Для Харитонова эта победа стала 24-й в 30 боях в смешанных единоборствах при 6 поражениях.
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