Харитонов нокаутировал американца Гормли на турнире Bellator 175
МОСКВА, 1 апр —
Р-Спорт. Россиянин Сергей Харитонов победил американца Чейза Гормли на турнире по смешанным единоборствам Bellator 175 в Роузмонте (США) в тяжелой весовой категории.
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Бой, состоявшийся в пятницу, завершился победой 36-летнего россиянина в первом раунде. Поединок продолжался 3 минуты 55 секунд.
Для Харитонова эта победа стала 24-й в 30 боях в смешанных единоборствах при 6 поражениях.
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