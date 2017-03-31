Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29275655/
31 марта 2017, 23:04 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Казахстанский боец ММА нокаутировал россиянина на Fight Nights Global

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов (9−2) победил россиянина Артура Багаутинова (5−1) на турнире Fight Nights Global 62 в Москве, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боец смешанных единоборств <span class=error>Жалгас</span> Жумагулов (9−2) победил россиянина Артура Багаутинова (5−1) на турнире Fight Nights Global 62 в Москве сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Жумагулов отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Несмотря на рассечение, полученное в первом раунде, Жалгас сумел собраться и показал характер.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 4 новости  Все новости
31 марта

Промоутер Головкина рассказал о переговорах с представителями Сондерса

Трансляции трех матчей четвертого тура Премьер-Лиги

Промоутер рассказал, сколько Альварес может заработать в бою с Головкиным