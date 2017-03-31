Казахстанский боец ММА нокаутировал россиянина на Fight Nights Global
Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов (9−2) победил россиянина Артура Багаутинова (5−1) на турнире Fight Nights Global 62 в Москве, сообщает Sports.kz.
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Жумагулов отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Несмотря на рассечение, полученное в первом раунде, Жалгас сумел собраться и показал характер.
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