«Золотой пояс» вручен Стафоркиной, ставшей чемпионкой мира по кикбоксингу после перелома

Красноярская спортсменка получила травму в ходе подготовки к титульному бою с француженкой Амандой Мандри, но продолжила тренировки на костылях. Поединок состоялся 30 апреля 2016 года во французском городе Марманд, россиянка выиграла 10-раундовую встречу досрочно.

«Когда я узнал историю этой спортсменки, сначала даже не поверил, — сказал Левитин в ходе награждения. — То, что сделала Юлия Стафоркина, доказывает — нужно верить в победу, верить в своих тренеров и верить в Россию».

Лучшими спортсменами года стали серебряный призер чемпионата мира по тайскому боксу Юлия Березикова и Джамал Ажигирей, двукратный чемпион мира по ушу. Премию «Золотой пояс» за вклад в развитие боевых искусств получил глава Международной федерации самбо, почетный президент Российской федерации джиу-джитсу Василий Шестаков. Тренером года стал Андрей Бура, под руководством которого сборная России по карате (кекусинкай) стала победителем чемпионата Европы.

Премия «Золотой пояс» в номинации «На службе Отечеству» вручена шестикратной чемпионке мира по рукопашному бою Ольге Сафроновой, в номинации «Верность традиции» — одному из основоположников айкидо в России Михаилу Авербаху. «Золотой пояс» за верность избранному пути вручен Сергею Щербакову, основоположнику Спортивного клуба ФСО РФ.

Первая церемония вручения премии «Золотой пояс» состоялась в 2005 году, с ее появлением в России впервые на самом высоком уровне стали отмечаться заслуги в области единоборств. Номинантов на соискание премии выдвигают федерации по видам боевых искусств и филиалы Российского союза боевых искусств. Лауреаты премии получают статуэтку «Золотой пояс» работы народного художника России и мастера боевых искусств Александра Рукавишникова, она вручается один раз в жизни.