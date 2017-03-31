Чейл Соннен раскритиковал Федора Емельяненко за поведение на пресс-конференции

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По его словам, Последний Император должен быть более разговорчив.

— Честно скажу, Емельяненко показался мне приятным человеком, — приводит FightSpace слова Соннена. — Но он взял микрофон и сказал: «Мне кажется, они слишком много говорят». Извини меня, гений, но это пресс-конференция. Мы здесь не рассекаем саблями арбузы, а общаемся с публикой.

На пресс-конференции нельзя разговаривать слишком много. Это единственное, что ты можешь делать, чтоб не лишиться лицензии. Так, может быть, стоит что-то сказать им, вместо того чтобы жаловаться?

Вся эта ситуация с Федором довольно удивительная. Он не разговаривает на английском. А его переводчик не говорит ни на английском, ни на русском. Федора спрашивают: «Что ты думаешь о Мэтте Митрионе?» А его переводчик, видимо, спрашивает его что-то насчет ужина. И Федор, наверное, думает: «Почему американцы такие тупые?» И вот так вот мы сидим и ничего не понимаем.