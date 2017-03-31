Чейл Соннен раскритиковал Федора Емельяненко за поведение на пресс-конференции
Известный боец смешанного стиля Чейл Соннен подверг критике поведение россиянина Федора Емельяненко на
пресс-конференции, посвященной турниру Bellator 180, который состоится 24 июня в Нью-Йорке.
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Видимо, что-то случилось...
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По его словам, Последний Император должен быть более разговорчив.
— Честно скажу, Емельяненко показался мне приятным человеком, — приводит FightSpace слова Соннена. — Но он взял микрофон и сказал: «Мне кажется, они слишком много говорят». Извини меня, гений, но это
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Вся эта ситуация с Федором довольно удивительная. Он не разговаривает на английском. А его переводчик не говорит ни на английском, ни на русском. Федора спрашивают: «Что ты думаешь о Мэтте Митрионе?» А его переводчик, видимо, спрашивает его
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