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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29272685/
31 марта 2017, 17:28 | Летние: Единоборства | Спорт-Экспресс

Чейл Соннен раскритиковал Федора Емельяненко за поведение на пресс-конференции

Известный боец смешанного стиля Чейл Соннен подверг критике поведение россиянина Федора Емельяненко на пресс-конференции, посвященной турниру Bellator 180, который состоится 24 июня в Нью-Йорке.

Известный боец смешанного стиля <span class=error>Чейл</span> <span class=error>Соннен</span> подверг критике поведение россиянина Федора Емельяненко на <nobr>пресс-конференции</nobr> посвященной турниру Bellator 180 который состоится 24 июня в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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По его словам, Последний Император должен быть более разговорчив.

— Честно скажу, Емельяненко показался мне приятным человеком, — приводит FightSpace слова Соннена. — Но он взял микрофон и сказал: «Мне кажется, они слишком много говорят». Извини меня, гений, но это пресс-конференция. Мы здесь не рассекаем саблями арбузы, а общаемся с публикой.

На пресс-конференции нельзя разговаривать слишком много. Это единственное, что ты можешь делать, чтоб не лишиться лицензии. Так, может быть, стоит что-то сказать им, вместо того чтобы жаловаться?

Вся эта ситуация с Федором довольно удивительная. Он не разговаривает на английском. А его переводчик не говорит ни на английском, ни на русском. Федора спрашивают: «Что ты думаешь о Мэтте Митрионе?» А его переводчик, видимо, спрашивает его что-то насчет ужина. И Федор, наверное, думает: «Почему американцы такие тупые?» И вот так вот мы сидим и ничего не понимаем.

Кто-то меня спросил: «Почему на пресс-конференции нет Вандерлея Силвы?» А я хотел ответить: «Главный вопрос заключается в том, что здесь делает Федор Емельяненко». Просто дайте микрофон Чейлу Соннену, и я все сделаю. Я уже продавал кучу билетов и сделаю это снова.
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