Мировой уровень. 5 причин следить за российской лигой ACB

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1. Наличие постоянного ростера бойцов

В короткие сроки лига ACB сформировала регулярный ростер, в среднем из 15−20 бойцов в каждой весовой категории. Больше только в американских лигах UFC и Bellator. 95% бойцов подписали эксклюзивный контракт с организацией ACB, а значит, выступать за ее пределами они не имеют права. Это сводит к минимуму шансы на то, что здесь мы увидим зарубежных «гастролеров», которые приехали в Россию в поисках легких денег.

Половина бойцов ростера находится в топ-100 мирового рейтинга по версии Fightmatrix. В обойме ACB немало популярных иностранных спорстменов, которые успели проявить себя на международной арене — Тиаго Силва, Такея Мицугаки, Зак Маковски, Сол Роджерс, Майк Уилкинсон, Тиаго Таварес и многие другие.

Состав отечественных бойцов также ничем не уступает по звездности имен: Денис Гольцов, Вячеслав Василевский, Александр Сарнавский, Константин Ерохин, Альберт Туменов и другие. ACB пытается сломать стереотип о том, что российские промоушены — это трамплин для попадания на запад. И лиге это удается.

2. «Поддержи отечественного производителя»

В России принято «хаять» все свое. Не стали исключением и смешанные единоборства. Несмотря на то, что индустрия развивается очень интенсивно, российские болельщики по старой памяти воротят нос от местного ММА. И нельзя их за это винить. В течение долгого времени наши единоборства работали по схеме «Россия против всего мира», которая отбила все желание следить за отечественным ММА. Но времена меняются и уже давно пора признать, что в России проходят турниры самого высокого уровня и по части организации, и по части зрелищности поединков.

Тем более ACB уже не совсем правильно называть российской лигой. Всего за три года она выросла из домашнего промоушена в одного из флагманов европейского и мирового ММА. Дошло даже до того, что первые пять турниров 2017 года АСВ прошли за пределами России: 13 января — США, 21 января — Австрия, 18 февраля — Польша, 11 марта — Англия, 24 марта — Таджикистан.

К слову, турнир ACB 54 собрал хорошие рейтинги на западе, в то время как в России вместо него показали турнир Fight Nights Global в Брянске, файткард которого был довольно средним.

3. Справедливый матчмейкинг

ACB — первый российский промоушен с внутренним рейтингом, что делает матчмейкинг более прозрачным и понятным для зрителей. А главное подтверждение того, что упор максимально сделан на спортивную составляющую турнира. Это такие яркие, конкурентные поединки как Ян — Магомедов, Токов — Агуев, Хизриев — Дипчиков, Абдулвахабов — Багов, Шаблий — Вартанян, Карл — Исаев.

Список можно продолжать. Именно благодаря таким зрелищным поединкам промоушен с каждым днем находит все больше поклонников. Ведь в конечном итоге ММА — это про бои, а не про то, что происходит за пределами клетки.

4. Отсутствие турниров «одного боя»

В среднем на одном турнире проходит 10−13 боев. Однако часто мы видим, что весь турнир строится вокруг лишь одного поединка. И дело тут не в том, что бойцы неизвестны широкой публике. Просто, чтобы поединок получился интересным, необходимо не просто сводить двух случайных бойцов. Необходимо разбираться в стилях, их бэкграунде и многих других вещах. Но часто матчмейкеры пренебрегают этими деталями, уделяя внимание только главному поединку вечера.

В ACB же немного иной подход и предстоящий турнир ACB 57 — яркое тому подтверждение. Достаточно взглянуть на главный кард и вопросы отпадут сами собой.

5. Мощнейший реванш в главном бою вечера на ACB 57

Уже больше года болельщикам смешанных единоборств по всей России не терпится увидеть реванш между Петром Яном и действующим чемпионом Магомедом Магомедовым. Их первый бой стал одним из интереснейших противостояний в истории лиги, а противоречивое судейское решение только подогрело интерес. Да и сами бойцы не стеснялись в выражениях по отношению друг к другу, что не часто увидишь в России.

Кто знает, возможно мы в скором времени станем свидетелями первой российской ММА трилогии в духе Фрэнки Эдгар — Грэй Мэйнард, ведь на кону стоит не только пояс, а нечто большее — престиж.