Казахстанские бойцы ММА одержали первые победы в Болгарии

В эти дни в Софии проходит континентальное первенство Европы по смешанному боевому единоборству под эгидой международной организации IMMAF. Нашу страну на чемпионате в Европе представляют трое бойцов из разных регионов.

Файтер из Кокшетау Джохар Таймусханов дебютировал на международной арене. Свой первый поединок казахстанский боец завершил досрочно на второй минуте схватки с норвежским противником Йорген Инседвикен. Уверенная победа досталась нашему земляку удушающим приёмом «Север-Юг».

Второй день турнира Джохар, выступающий в полусреднем весе вновь одержал победу в первой минуте первого раунда, болевым приемом он одолел соперника из Германии Виталия Боевого. Казахстанец снова порадовал болельщиков победным поднятием флага Казахстана на международной боевой арене.

В схватке с мексиканским бойцом Марио Альберто Эрнандесом Пересом карагандинец Кудайберген Толеубаев также продемонстрировал отличные бойцовские навыки. Во втором раунде противник казахстанца был нокаутирован.

Кроме того, отмечается высокий уровень организации спортивного мероприятия.

«Условия отличные, организация сногсшибательная! Все организованно на высоком уровне, слов нету! Нам ни о чем не приходится переживать, за нас все делают. Мы только тренируемся и думаем о предстоящих боях», — поделился впечатлениями главный тренер сборной Казахстана по ММА Баян Жангалов.