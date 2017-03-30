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30 марта 2017, 21:05 | Летние: Единоборства | ТАСС

Бразильский боец ММА Антонио Силва подписал контракт на три боя с Fight Nights

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Антонио Силва подписал контракт с российской организацией Fight Nights на три боя. Об этом Силва сообщил ТАСС.

Силва известен российским болельщикам по бою с Федором Емельяненко. Увеличить
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«Пока у меня нет планов возвращаться в США. Я подписал контракт с Fight Nights на три боя, меня ждет поединок против Виталия Минакова. Я проведу этот бой, а уже следующий хотел бы провести в конце года», — сказал Силва.

Силва известен российским болельщикам по бою с Федором Емельяненко. Бразилец досрочно победил россиянина в поединке 12 февраля 2011 года, который прошел в рамках организации Strikeforce. Также Силва известен своими победами над известными бойцами голландцем Алистаром Оверимом и белорусом Андреем Орловским. В ноябре прошлого года Силва в Екатеринбурге проиграл россиянину Ивану Штыркову. На счету бразильца 19 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах.
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