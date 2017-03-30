Чемпионат по смешанным единоборствам пройдет в Астане 1 апреля
1 апреля в Астане пройдет самое ожидаемое событие поклонников смешанных единоборств — международный профессиональный турнир.
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На ринге встретятся 26 бойцов из 9 стран, в том числе из Казахстана — Гойти Дазаев, Василий Тахтий и Руслан Серикпулов.
Самым титулованным спортсменом турнира является
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