Данияр Каскарауов: Приходите на «Алаш Айбары». Будет интересно

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Как уже сообщал Prosports.kz, 1 апреля в г. Алматы пройдет международный турнир ММА «Алаш Айбары», организовываемый бойцовским клубом Alash Pride FC. Среди участников мероприятия значатся бойцы более чем из 8 стран.

В преддверии турнира, корреспондент Prosports.kz связался с президентом Alash Pride FC Данияром Каскарауовым и поговорил на многие темы.

— Данияр, расскажите о предстоящем турнире «Алаш Айбары». Какие бойцы будут участвовать в нем?

— Мы разослали приглашения бойцам из Бразилии, Греции, России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Украины. Из России приедут представители трех регионов, Алексей Кисер прибудет из Таиланда, где проводил тренировки. Грецию будет представлять Клаудио Векани, имеющий опыт выступлений в организации Bellator. Приедут очень сильные, достойные бойцы.

— Кто будет биться от Alash Pride?

— Молодые, перспективные ребята. Ерлан Тлеумбетов встретится с бразильцем, Ержан Естанов с белорусом, Асылжан Бакытжанулы будет биться с Кисером. Сулейман Исаев выйдет против Векани. Шынгыс Кайранов должен драться с украинцем. Всего намечено 12 боев, поэтому хочется сказать всем болельщикам ММА: «Приходите 1 апреля в дворец спорта имени “Балуан Шолака”. Будет интересно».

— Расскажите о вашем клубе. Когда и кем он был основан?

— Наш клуб был основан 6 лет назад. Мы начинали все с нуля. В то время ММА не был так популярен как сейчас. Сначала был просто клуб, где бойцы могли тренироваться. Было 5−6 бойцов, затем начали организовывать бои, турниры. В самом начале, в первом турнире, среди участников был Александр Емельяненко. Тогда это имя было на слуху. За прошедшее время мы организовали множество международных боев.

— Каких результатов уже достигли?

— Наши два бойца — Кайрат Ахметов в наилегчайшей весовой категории и Арман Оспанов в полулегкой, вышли на международный уровень. Кайрат Ахметов — чемпион по версии One FC. Последний свой бой Кайрат провел под эгидой этой организации против сильного бразильца Адриано Мораеса и победил. Многие нас спрашивают, почему так редко проводятся бои? Дело в том, что Ахметов находится на контракте с сингапурской компанией OneFC — крупнейшей в Азии, а в этой организации не все так просто. В июне в Китае планируется организация турнира, в котором Кайрат Ахметов должен будет биться. Ждем договоренности. Арман Оспанов проводит тренировки в США у известного тренера Грега Джексона, подготовившего таких чемпионов, как Жорж Сент-Пьер, Джон Джонс.

— Когда наших бойцов ждать в UFC?

— И Кайрат, и Арман давно уже доросли до уровня UFC. Если смотреть только на спортивную составляющую, то в этой организации достаточно спортсменов, которые уступают им в мастерстве. Но это очень сложный процесс. Нас там никто не знает. Там все решает Дана Уайт, а Казахстан для него — незнакомая страна. Необходим сильный менеджер, который сможет договориться и решить этот вопрос. К тому же у Кайрата сейчас действующий контракт с One FC. Мы в свое время погорячились, когда заключали с ними контракт. Как я уже говорил, там все непросто. А Арман на контракте с организацией АСВ. До конца этого года планируем организовать три боя Оспанова.

— Недавно социальные сети всколыхнули посты Куата Хамитова, вашего бывшего подопечного и Мырзы Еркенбекова. Куат написал, что Головкину пора завершать карьеру, а Мырза вызвал его на поединок.

— Да, Куат всегда отличался тем, что говорил, не думая о последствиях. В свое время натерпелся я с ним. Можно сказать, я его на ноги поставил. Снимал ему квартиру, организовывал тренировки, за свои деньги отправлял за рубеж — на сборы, турниры. Куат, в отличие от других наших бойцов никогда не стеснялся журналистов, любил давать интервью и не раз говорил лишнее. На мои замечания, отвечал: «Мне нужен пиар». Кстати, он первый завел страницы нашего клуба в социальных сетях, паблики. Мне это чуждо, да и времени не было. Ко мне подходят как-то бойцы и жалуются: «Ага, зачем вы наши поражения там выкладываете?». А я даже понятия не имел про это. Выяснилось, что это Хамитов делал. Потом он ушел, захотел сам идти своим путем.

— А что можете сказать про Еркенбекова? Общественности он не знаком.