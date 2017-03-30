В Тольятти пройдет областной детско-юношеский турнир по ММА

Данный вид боевых искусств в настоящее время является одним их самых популярных и быстроразвивающихся у нас в стране. В Самарской области это направление начало активно развиваться с приходом на пост руководителя региональной федерации ММА Александра Гурьянова. Тольяттинскую федерацию возглавляет Владимир Глотов — сын основателя системы армейского рукопашного боя в губернии Виталия Глотова, также стоявшего у истоков возникновения в области смешанного боевого искусства.

Mixed martial arts — так расшифровывается ММА — это универсальная система, в которой комфортно чувствуют себя и борцы, и представители ударных видов единоборств. Поединки проходят в яркой, непредсказуемой по исходу борьбе. То, что в предстоящих соревнованиях будут участвовать юноши двух самых младших возрастных групп — 12−13 и 14−15 лет, ни в коем случае не является угрозой для их здоровья, поскольку по правилам турнира его участники будут биться в шлемах и в полной защитной экипировке.

Весьма примечательный факт — полное отсутствие стартовых взносов. О расходной части соревнований позаботились городская и областная федерации, а также спонсоры турнира. Ожидается участие свыше 100 юношей, представляющих самые разные стилевые направления единоборств со всей губернии. По результатам прошедших поединков будет сформирована сборная команда Самарской области из первых и вторых номеров для участия в соревнованиях российского уровня.