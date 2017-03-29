Вердум и Оверем сразятся 8 июля на UFC 213
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисью Вердум (21−6−1) проведёт следующий поединок против Алистайра Оверема (42−15, 1 NC).
Поединок должен состояться 8 июля на турнире UFC 213 в
В последнем бою Вердум единогласным решением судей победил Трэвиса Брауна. Он выиграл семь из восьми последних поединков, уступив лишь действующему чемпиону UFC Стипе Миочичу.
Оверем праздновал пять побед в шести последних поединках, а единственное поражение потерпел также от Миочича.
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